إقالة قائد الجيش في البصرة جنوبي العراق على خلفية الاحتجاجات

البصرة: أصدر رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، اليوم الخميس، أمرًا بإقالة قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري من منصبه على خلفية الاحتجاجات، التي شهدتها المحافظة مطلع سبتمبر / أيلول الجاري.

ويأتي قرار العبادي قبل ساعات قليلة من عزم البرلمان التصويت على إقالة الشمري من منصبه.

وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء: إننا “نوجه بنقل قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري إلى منصب رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية”.

وكان أعضاء البرلمان عن محافظة البصرة طالبوا بسحب مهام 3 وزراء في حكومة العبادي، فضلًا عن إقالة قائد الجيش في المحافظة، على خلفية الاحتجاجات ضد تردي الخدمات، وذلك لحين تشكيل حكومة جديدة.

والوزراء المقرر أن يصوت البرلمان اليوم، على سحب مهامهم هم الموارد المائية حسن الجنابي، والصحة عديلة حمود، والبلديات والأشغال العامة آن نافع أوسي.

وكان شيوخ عشائر في قضاء أبي الخصيب، بمحافظة البصرة، هددوا في فيديو تم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي، بقطع الخط الناقل للنفط الذي يتم تصديره إلى خارج العراق، في حال عدم حل أزمة المياه في المحافظة، مبينين أن العشائر وصلت مع الحكومة إلى خط النهاية.

وتشهد البصرة احتجاجات شعبية متواصلة منذ يوليو الماضي في محافظات وسط وجنوبي البلاد ذات الأكثرية الشيعية، تطالب بتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد.

وتقول الحكومة العراقية إن مندسين بين المحتجين يعملون على تخريب الممتلكات العامة، وأنها لن تسمح بذلك، لكن المتظاهرين لطالما اتهموا قوات الأمن بإطلاق الرصاص عليهم لتفريقهم بالقوة.

وتأتي هذه التطورات، وسط أزمة سياسية في البلاد، حيث تسود خلافات واسعة بين الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار الماضي، بشأن الكتلة البرلمانية التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة. (الأناضول)