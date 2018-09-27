صحافيون فلسطينيون يرون معاناتهم مع الاحتلال.. اعتقال ورصاص

إسطنبول: روى صحافيون فلسطينيون شباب، المعاناة والصعوبات التي يواجهونها أثناء تأدية عملهم بسبب ضغوط جيش الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في أحاديث للأناضول على هامش فعاليات معسكر التدريب والتطوير الإعلامي للشباب، لمنتدى شباب المؤتمر الإسلامي للتعاون والحوار المقام بتركيا.

وقال الصحافي “محمد عواد” (25 عاماً) إنه يعمل مراسلاً لإحدى القنوات الفلسطينية، وإحدى المجلات.

وأشار إلى أنه تعرض لمعاملة غير قانونية، وضغوط على يد الجنود الإسرائيليين خلال سنوات عمله بالصحافة.

ونوه بأن العديد من الصحافيين استشهدوا في فلسطين، أو أودعوا السجن على يد السلطات الإسرائيلية.

وأكد أن الضغوط الإسرائيلية تمارس في كافة المجالات حتى في الرياضة أيضا، مبيناً أن هناك رياضيين تعرضوا للاعتقال، أو القتل، أو إصابات سببت لهم عاهات على يد جنود الاحتلال.

ولفت عواد إلى أن أصعب المواقف التي مر بها، هي قيامه بتشييع جثامين أبناء عمه الثلاثة بعد مقتلهم في حوادث مختلفة، وكتابة أخبار رحيلهم.

وأكد عواد أنه يريد كصحافي أن يُظهر للعالم بأن الشعب الفلسطيني يحب الحياة، وأن الفلسطينيين أيضاً لهم الحق في العيش الكريم.

وبيّن أن العمل الصحافي صعب للغاية في الأراضي الفلسطينية حيث تسود فيها الأحزان والدموع بسبب ظلم وقمع سلطات الاحتلال.

من جانبه، قال المصور الصحافي أحمد أبو زويد، الذي يمارس المهنة منذ 10 أعوام ويعمل بالقناة نفسها مع زميله عواد، إنه واجه صعوبات كثيرة جراء معاملة الجيش الإسرائيلي.

وأوضح أنه في إحدى المرات -وأثناء تغطية خبر -أراد الحصول على مشاهد أكثر وضوحًا، فصعد إلى الطابق الثالث لأحد المباني بصحبة زملاء له، فرصده جنود الاحتلال وبدأوا بإطلاق الرصاص الحي عليهم.

وأضاف أبو زويد “اضطررنا للانبطاح من أجل الإفلات من الرصاص، وبقينا لعدة ساعات على نفس الحال، لأن الجنود كانوا يطلقون النار علينا عندما كنا نرفع رؤوسنا”.

ولفت إلى أن عملهم شاق للغاية، لأنهم يبقون في مواقف صعبة، وحيرة بين ضميرهم الإنساني للتدخل في بعض المواقف، وبين مهمتهم كصحفيين بتوثيق الحدث ونقل الحقيقة للعالم.

والخميس الماضي، انطلقت في ولاية صامسون شمالي تركيا، فعاليات معسكر التدريب والتطوير الإعلامي للشباب، لمنتدى شباب المؤتمر الإسلامي للتعاون والحوار.

وتنظم أنشطة المعسكر بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة التركية والفلسطينية، ووكالة الأناضول، في معسكر 19 مايو بولاية صامسون شمالي تركيا.

ويشارك في المعسكر 70 شابا غالبيتهم من فلسطين وتركيا، إلى جانب طلاب من الصومال وماليزيا والعراق ولبنان وإندونيسيا والهند وبنغلاديش وألبانيا وأفغانستان ونيجيريا وأذربيجان. (الأناضول).