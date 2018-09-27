مقتل المودل العراقية تارة فارس بطلق ناري في بغداد – (صور)

بغداد – “القدس العربي”: ذكرت وسائل إعلام عراقية نقلا عن مصدر أمني، اليوم الخميس، أن المودل العراقية وملكة الجمال السابقة تارة فارس قتلت بثلاث إطلاقات نارية في العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر، إن: “فارس كانت تقود سيارتها بعد عصر اليوم عندما تعرضبت للهجوم”، مضيفا أن جثتها “نُقلت إلى مشفى الشيخ زايد” وسط العاصمة.

وفارس هي مودل وإحدى أشهر النجوم العراقيين على مواقع التواصل الإجتماعي، وأثارت الجدل بين فترة وأخرى بسبب منشوراتها، التي تعتبر جريئة في المجتمع العراقي المحافظ.