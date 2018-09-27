أسطورة ليفربول يفتح النار على بوغبا: ليس رجلاً!

لندن-“القدس العربي”:

شن أسطورة ليفربول جيمي كاراغر، هجومًا لاذعًا على متوسط ميدان مانشستر يونايتد بول بوغبا، وذلك بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار التي يمر بها بطل العالم مع فريقه، على خلفية توتر علاقته بمدربه البرتغالي جوزيه مورينيو أكثر من أي وقت مضى.

وكانت شبكة “سكاي سبورتس”، قد فجرت أزمة خلافات مورينيو وبوغبا من جديد، بالتقاط نظرات العداء المتبادلة بينهما في أول حصة تدريبية للفريق، بعد الخروج من كأس الرابطة على يد ديربي كاونتي بركلات الجزاء الترجيحية على ملعب “أولد ترافورد”، وهو ما ضاعف التكهنات حول إمكانية استمرار اللاعب مع اليونايتد لنهاية الموسم الجاري.

وعندما سُئل كاراغر عن رأيه في بوغبا بوجه عام، أجاب لصحيفة “الموندو”. “بالنسبة لي، أرى أن مشكلته مع اليونايتد ليست بسبب مورينيو. إذا رحل مورينيو لن تُشاهد الجديد من بوغبا، وهذا لأنه ليس بالجودة المعروفة عنه. أعتقد أن أزمته الحقيقية في ضعف استيعابه لتعليمات المدرب، وشاهدنا كيف فعل الشيء ونقيضه في آخر مباراتين أمام يوانغ بويز سجل بطريقة لا تُصدق، وأمام ولفرهامبتون تسبب في ضياع الفوز”.

وتابع هجومه على لاعب يوفنتوس السابق “أنا متأكد أن الأندية الكبيرة ستتهافت عليه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ولا أستبعد انتقاله لبرشلونة في الشتاء، لكنه سيبقى لاعبًا فرديًا، يُفكر في نفسه قبل مصلحة فريقه، وهذه ليست صفات من صفات القائد الرجل، وهو ليس رجلاً لأنه يُعطي الحق لوكيل أعماله للتحدث عنه وعن ناديه بطريقة سخيفة”.

وختم بالحديث عن سحب شارة قيادة اليونايتد من بوغبا، قائلاً “أتذكر أن مورينيو لم يسحب شارة القيادة من تيري. من السبب في الأزمة؟ من السهل أن ألقي الاتهام على المدرب. في الحقيقة، بدأت أمل من كثرة إلقاء اللوم على المدربين، لن أعطيك أمثلة في أندية أخرى. فقط في مانشستر يونايتد كان هناك لاعبين مثل روي كين وبول سكولز، يلعبون فقط من أجل الفريق، لذا لا أعتقد أبدًا أن بوغبا من النوع المُناسب لمانشستر يونايتد”.