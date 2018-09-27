نادين لبكي تنافس بفيلمها “كفرناحوم” بمهرجان سان سباستيان السينمائي الدولي

مدريد-”القدس العربي”-خالد الكطابي:

سيتم غذا الجمعة عرض فيلم” كفرناحوم” للمخرجة اللبنانية نادين لبكي بمهرجان سان سباستيان السينمائي الدولي في دورته الـ66 .

ويدخل الفيلم غمار التنافس على جائزة “دونوستيا”، المخصصة لأحسن فيلم يحظى بإعجاب الجمهور عبر التصويت المباشر ضمن مسابقة “جواهر”. وسيعرض “كفرناحوم”،لأول مرة على الجمهور الإسباني بمسرح “فيكتوريا أوخينيا” على الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت غرينيتش مع إعادته في الساعة العاشرة مساء بحضور مخرجة الفيلم والمنتجين خالد المزنر وماريوريال

كما سيبرمج في أوقات مختلفة من نفس اليوم بقاعات سينمائية أخرى خاصة بعروض جميع الأفلام المشاركة في جميع مسابقات المهرجان.

وسبق للمخرجة والممثلة نادين لبكي أن فازت مرتين بجائزة الجمهور حيث فازت بها في المرة الأولى في عام2007، حيث تلقت أيضا جائزة الشباب أثناء مشاركتها بفيلم”سكر بنات” ثم سنة 2011بفيلم “وهلأ لوين؟”.

وفي عام 2008 حضرت نادين لبكي لمهرجان سان سيباستيان بصفتها عضوة في لجنة تحكيمه الرسمية.

وتخصص مسابقة “جواهر” للأفلام التي سبق لها أن تألقت في مهرجانات دولية كبرى كمهرجان كان والبندقية وبرلين ومونتريال، والتي لا يمكن عرضها بالمسابقة الرسمية لمهرجان سان سيباستيان .

وفيلم” كفرناحوم” مرشح بقوة لنيل جائزة”دونوستيا” خاصة بعد الأصداء الإيجابية التي خلفها أثناء مشاركته الأخيرة بمهرجان كان، حيث حظيت بجائزة لجنة التحكيم، ثم معرفة الجمهور الإسباني بمخرجته وأهمية الموضوع الذي يعالجه الفيلم.