عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: القدس ليست للبيع ونرفض رعاية أمريكية منفردة لعملية السلام- (فيديو)

نيويورك (الأمم المتحدة): قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في خطابه أمام الدورة 73 في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الخميس، "إن القدس ليست للبيع، وعاصمتنا هي القدس الشرقية وليست في القدس، وحقوق شعبنا ليست للمساومة".

وأضاف عباس " لن نقبل بعد اليوم برعاية أمريكية منفردة لعملية السلام ".

وتابع " إما أن تلتزم إسرائيل بالاتفاقات الموقعة بيننا أو نخلي طرفنا منها جميعا".

واستطرد " لسنا ضد المفاوضات ولم نرفضها يوماً ولن نلجأ إلى العنف والإرهاب مهما كانت الظروف".

وطالب عباس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتراجع عن قراراته بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وقطع المساعدات عن الفلسطينيين والتي قال إنها تقوض حل الدولتين لصراع الشرق الأوسط.

وقال "بمجمل هذه المواقف تكون الإدارة قد تنكرت لالتزامات أمريكية سابقة وقوضت حل الدولتين وكشفت زيف ادعاءاتها بالحرص على الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين".

وتابع "أجدد الدعوة للرئيس ترامب لإلغاء قراراته وإملاءاته بشأن القدس واللاجئين والاستيطان".

وأضاف أن بلاده تعاملت بإيجابية مع مبادرات المجتمع الدولي المختلفة لتحقيق السلام، بما فيها مبادرات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورحبت بوعد الأخير إطلاق مبادرة شاملة.

وتابع "تفاجئنا بقرارات الرئيس ترامب وإجراءات إدارته التي تتناقض بشكل كامل مع دور والتزامات واشنطن تجاه عملية السلام".

وأضاف "ما يثير السخرية أن الإدارة الأمريكية ما تزال تتحدث عن صفقة القرن، فماذا تبقى لدى الرئيس ترامب ليقدمه إلى الشعب الفلسطيني: حلول إنسانية؟ كفى مخادعة".

وقال عباس "للخروج من الأزمة القائمة بيننا وبين واشنطن، طالبنا هذه الإدارة بالتراجع عن قراراتها بشأن القدس وإغلاق مكتب منظمة التحرير (لدى واشنطن) وقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني، ووكالة الغوث، حتى يتسنى لنا مواصلة جهود تحقيق السلام".

وأكد أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، تكون مدينة مفتوحة أمام أتباع الديانات السماوية الثلاث.

ودعا عباس إلى وضع آليات محددة لتنفيذ قرار الحماية الدولية "لشعبنا في أسرع وقت ممكن". وذكر عباس "نرفض أن يكون الدعم المقدم لشعبنا بديلاً للحل السياسي ورفع الحصار وإنهاء الانقسام"، متابعا "إما أن تنفذ حماس الاتفاقات الموقعة بالكامل أو نكون خارج أية اتفاقات ولن نتحمل أية مسؤولية".

ودعا الرئيس الفلسطيني الجمعية العامة إلى جعل دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التزاماً دولياً ثابتا".

ووصف عباس إقرار الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي "قانون القومية للشعب اليهودي"؛ بالعنصري، لنفيه علاقة الشعب الفلسطيني بوطنه التاريخي، وإلغاء حقوقه الوطنية المشروعة، وروايته التاريخية، وقرارات الأمم المتحدة، واتفاق أوسلو.

وأضاف أن القانون "خطأ فادح" ويشكل "خطرًا محققًا من الناحيتين السياسية والقانونية".

وتابع "لم يعد بمقدورنا تحمل الوضع القائم المتمثل بالاحتلال والفصل العنصري، ونسابق الزمن للحيلولة دون انهيار كل شيء".

وأكد أنه يتعرض إلى مطالب شعبية بالإقدام على اتخاذ "قرارات صعبة ومصيرية قبل نهاية هذا العام".

وقال محذرًا "إذا لم تتحركوا، ويتحرك معكم المجتمع الدولي بأسره، فسوف تواجهون معنا كل التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تؤول إليها الأمور"، مشيرًا إلى عزمه دعوة المجلس المركزي الفلسطيني للانعقاد لدى عودته إلى رام الله، لاتخاذ قرارات "يتوجب تنفيذها".

وجدد عباس المطالبة بعقد مؤتمر دولي للسلام، يستند لقرارات الشرعية الدولية، يتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمين والرباعية الدولية.

وطالب بقبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، والتوجه لمجلس الأمن لتحقيق ذلك، آخذين بعين الاعتبار قرار الجمعية العام رقم (19/67) لسنة 2012، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.