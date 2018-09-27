الجزائر: استمرار الجدل بشأن “سخرية” محافظ مدينة من الصحابي “أبي هريرة”! ـ (فيديو)

الجزائر ــ “القدس العربي”:

ما زالت ردود الفعل على فيديو يظهر فيه والي باتنة (380 كيلومتر شرق العاصمة الجزائرية) وهو « يسخر » فيه من الصحابي أبي هريرة، عندما خاطب أحد الأئمة قائلا: « كلم الناس عن النظافة، ودعك من كلام المسمى أبي هريرة » وهو الفيديو الذي انتشر بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، رغم أن الواقعة حدثت في شهر مايو/ أيار الماضي.

وكان أئمة مدينة باتنة قد أصدروا بيان مساندة للوالي ( المحافظ) عبد الخالق صيودة، مؤكدين على أنه من واجبهم أن يشهدوا شهادة صدق، وأن الرجل ليس بحاجة لمن يدافع عنه، أو يثبت إيمانه، وأن أحدا لم يأمر بذلك، ولكن كونه مسؤولا استساغ بعض الناس التقاط صورة له مع إمام لشيطنتهما معا، بزعم أن الأول ( المحافظ) سخر من الصحابي الجليل أبي هريرة، والثاني مجرد تابع، ولا يقول الحق ولا ينهى عن المنكر.

وأضاف الأئمة في فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: « الحقيقة التي يعرفها المنصفون من سكان باتنة، وعلى رأسهم أئمتها، أن الرجل قام بعدة أعمال جليلة، لا يذكرها هو، ونذكرها نحن، مثل تخصيص إعانات مالية للمساجد المستحقة، وتدعيمها بالتبرعات، وكل إمكانيات الولاية، وتخصيص مشروع لتدشين المساجد، وعددها ستة مساجد خلال شهر رمضان، وأن المحافظ قام بغلق المخامر، ورفض أن يشكر عليها، لاعتقاده أن هذا واجبه الذي يمليه عليه منصبه ».

كما أكدوا أن الوالي مخلص ومتفان في إعلان الحرب على أوكار الفساد والمفسدين، موضحين أنهم لم يستغربوا بتر حديث ودي طويل مع الإمام، الذي كان يحثه على ضرورة توعية الناس بضرورة وأهمية تنظيف المدينة، كون ذلك من الدين الإسلامي، وهو دين النظافة والطهارة.

وتساءل الأئمة الذين أصدروا البيان قائلين: « أين هؤلاء المعلقون والشاتمون والفتانون، أين هم كل هؤلاء الذين انبروا وكأنهم علماء يحكمون على الناس بالجهل والضلال، أين هم من المناكر التي تقع يوميا في الشوارع والأسواق وفي كل مكان، من احتراب وسباب وكفر بواح وفسوق صراح، ولماذا اختير هذا التوقيت وقد مر على الأمر أكثر من أربعة أشهر “.

وكان الفيديو الخاص بالمحافظ عبد الخالق صيودة قد أثار ردود فعل سلبية وغاضبة، بعد انتشاره بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر الكثير من الجزائريين أن الوالي سخر من الصحابي أبي هريرة راوي الحديث، إذ علق عبد الرحمن سعيدي أحد قيادات حركة مجتمع السلم ورئيس مجلسها الشوري سابقا على الموضوع بمنشور على صفحته بموقع فايسبوك قائلا : « كثرت في الاشهر الاخيرة تصريحات عبثية من مسؤولين لا يجب السكوت عليها، وآخرها ما قاله والي باتنة وفيه اساءة للصحابي ابوهريرة رضي الله عنه، عندما طلب من إمام أن يحدث الناس عن النظافة، وهو شيء جميل ومطلوب، ولكن أن يقول له خليونا من أبو هريرة فهذا مقزز وعيب وانحراف وقلة أدب …لماذا هذا العبث ؟ هل هو ارتباك وقلق وتوتر يصحبهم في الزيارات لسماعهم بقرب حركة التغيير في سلك الولاة ؟ وهو غير مبرر، أم هو انعدام القدرة على التواصل مع المواطن ؟أم هو غياب رؤية إعلامية لدى ديوان الوالي؟ هل معنى ذلك أن صفة المسؤول تسمح له بالتصريح العشوائي ؟ على السلطات العليا أن تتدخل لضبط التواصل والتصريح ومخاطبة المواطنين في هذه المرحلة الحساسة “.

وحتى فؤاد بن غنيسة السياسي الشاب المثير للسخرية اختار أن يركب موجة « لخبط تعرف » فقد ظهر في تصريح لإحدى القنوات الخاصة لشرح مفهومه لـ “لشيتة الإيجابية » والمقصود بها التملق والتزلف للمسؤولين، مؤكدا أنه مستعد للتملق ولكن ليس مجانا، وإنما بمقابل، وهذا يومين فقط بعد تصريح سياسي آخر هو محمد بن حمو أنه مستعد لدعم الولاية الخامسة لبوتفليقة ولكن شرط اقتسام الغنائم، لأن النبي محمد كان يقتسم الغنائم مع أنصاره بعد الغزوات، وبالعودة إلى بن غنيسة فقد راح يخوض في موضوع الدين، بالتأكيد على أنه لو كان الرسول محمد يعيش بيننا هذه الأيام، لنزلت آية على الرسول تحث المسلمين والمسلمات على دخول مواقع التواصل الاجتماعي، بل وراح يصيغ الآية من خياله قائلا: ” يا أيها الناس استعملوا فايسبوك وتيوتر ويوتيوب، إلى غير ذلك”.