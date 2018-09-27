زلة لسان تثير موجة تهكم ضد نائب تونسي ـ (فيديو)

تونس – “القدس العربي”:

تسببت زلة لسان لنائب تونسي أخطأ خلالها في نطق مصطلح في اللغة الإنكليزية، في موجة من السخرية والتهكم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال استضافته في أحد القنوات الخاصة، قال محمد الطرودي النائب عن حزب “مشروع تونس” إن مشكلة تونس اليوم تكمن في غياب القيادة أو الزعامة في الدولة والأحزاب السياسية”، لكن الطرودي حاول لفظ مصطلح “القيادة” باللغة الإنكليزية وكرره مرات عدة، لكنه في كل مرة كان يلفظ الكلمة eadership”” (إيديرشيب) بدلا من “”leadership (ليدرشيب).

وأثارت عبارة الطرودي موجة من التهكم على موقع “فيسبوك”، حيث علّق هشام عجبوني القيادي في حزب “التيار الديمقراطي” بقوله “كفاءات قادرة على إدارة أربعة دول”، في إشارة إلى عبارة مشهورة للرئيس التونسي حول حزب “نداء تونس” الذي استقال الطرودي منه في وقت سابق.

وكتب الباحث محمد ناصر الفرجاني “أغلبهم (السياسيون) لا يفقهون شيئا بالعربية، وأكثر جهلا بالفرنسية، وهم الصم البكم العمي بالإنكليزية، ومع ذلك تراهم لا بفرطون في فرصة خلال حضورهم في التلفزيونات، لإستعمال المصطلحات الفرنسية والإنكليزية!”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها المسؤولون التونسيون في زلات لسات فيما يتعلق بنطق اللغات الأجنبية، حيث سبق لرئيس الحكومة الأسبق حمّادي الجبالي أن “عجز” عن نطق مصطلح “رأس المال الجبان” خلال مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الفرنسية، فضلا عن ارتكابه أخطاء عدة باللغة الفرنسية.