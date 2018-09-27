نتنياهو يزعم أن إيران تملك مستودعا ذريا سريا في طهران

نيويورك (الأمم المتحدة): اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران، اليوم الخميس، بإخفاء مواد نووية في مستودع بطهران، قائلا إن ذلك أثبت أنها لم تتخل عن برنامجها للأسلحة النووية.

وقال نتنياهو خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة “اليوم أكشف لأول مرة أن إيران تملك مستودعا سريا آخر في طهران، مستودع لتخزين كميات هائلة من المعدات والمواد من برنامج إيران النووي السري”.

وأضاف “منذ أن داهمنا الأرشيف الذري كانوا مشغولين بتطهير المستودع الذري. فقط في الشهر الماضي نقلوا 15 كيلوغراما من المواد المشعة. تعرفون ماذا فعلوا بها؟… نقلوها ونشروها حول طهران في محاولة لإخفاء الدليل”.

ودعا نتنياهو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى إجراء عمليات تفتيش فورية في موقع تعرفه إسرائيل.

(رويترز)