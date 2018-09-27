سفير إسرائيل في الأمم المتحدة يتهم عباس بالتهرب من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل

نيويورك (الأمم المتحدة)- “القدس العربي”: علق السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، على خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة، اليوم الخميس، قائلا إن “المفاوضات ستُجرى فقط مع إسرائيل وليس من خلال مبادرات وهمية في الأمم المتحدة”.

وقال دانون، في بيان صحافي وصل “القدس العربي” نسخة منه، “أبو مازن لا يعرف سوى كلمة واحدة “لا “، و”ليس مفاوضات مباشرة”. وقال “لا الأمريكيون ولا المبادرات الخيالية في الأمم المتحدة يمكنها جلب السلام.. وفي نفس الوقت يدفع ملايين الدولارات للإرهابيين. لا بد أن يفهم أبو مازن أنه إذا كانت هناك مفاوضات، فإنها ستكون مباشرة ومع إسرائيل فقط، وليس من خلال الخطب في الأمم المتحدة”.

وكان عباس اتهم، في كلمته في وقت سابق من اليوم، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقويض الجهود الرامية إلى حل الدولتين، وقال إن الإدارة الأمريكية لم تعد مقبولة كوسيط وحيد لعملية السلام. وأضاف “لقد تراجعت هذه الإدارة عن جميع التزامات الولايات المتحدة السابقة، وقوضت حل الدولتين وكشفت عن مزاعمها الكاذبة بشأن اهتمامها بالظروف الإنسانية للشعب الفلسطيني”.

واشار إلى الاتفاقات المبرمة مع الادارة الأمريكية وإسرائيل وعدم التزامهما بها، موضحا أنه في حال لم تتراجعا عن ذلك وتلتزما بالاتفاقات فإن منظمة التحرير الفلسطينية لن تستمر بالالتزام بها. وقال عباس، إن المجلس الوطني كان قد اجتمع وأعاد تجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية وقد اتخذ هذا البرلمان “قرارات تلزمني بإعادة النظر في الاتفاقات السياسية والاقتصادية والأمنية الموقعة مع إسرائيل، ومستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية كذلك، مشيرا إلى أن المجلس طالبه بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين أن تعترف إسرائيل بالدولة الفلسطنيية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران.

وكان عباس استنكر، في كلمته، القرارات الأمريكية الأخيرة بحق الفلسطينيين، قائلا “لماذا كل هذا العداء للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت احتلال تدعمه الولايات المتحدة؟ وما يثير السخرية أن الادارة الأمريكية ما تزال تتحدث عن صفقة القرن وحين تزيح عن الطاولة القدس والأمن واللاجئين ماذا سيقدم لنا في المفاوضات؟”.

وقال عباس “أتحدى إن كان طلب منا مرة واحدة أن نجلس على طاولة المفاوضات ورفضنا، وقد دعينا مرات عديدة ووافقنا ولكن نتنياهو هو الذي كان يرفض ذلك. إن أيدينا ممدودة للسلام ونحن لا نؤمن بالعنف والإرهاب وقد قلنا ذلك مرارا ونجدد القول. عاصمتنا القدس الشرقية وليست في القدس الشرقية، لأن هذا تلاعب في الألفاظ، العاصمة هي القدس الشرقية التي احتلت في عام 1967 ولا سلام بدون القدس”.

وقال “أود أن أذكركم مرة أخرى أن إسرائيل لم تنفذ قرارا واحدا من قرارات الأمم المتحدة، وهناك 86 قرارا. وللأسف أقول إن إسرائيل مدعومة من الولايات المتحدة.. إلى متى ستبقى إسرائيل خارج القانون وتتمرد كما تشاء ومدعومة بمن تشاء. إننا أيها السيدات والسادة نقاوم الاحتلال الإسرائيلي بالوسائل المشروعة، مقاومة شعبية سلمية، فهل هي محرمة، مقابل ان المستوطنين يواجهون شعبنا بالأسلحة، ونحن نرفض استخدام السلاح”.

وتطرق عباس إلى خطر الهدم الذي تواجهه قرية الخان الأحمر البدوية الفلسطينية قائلا إن “إسرائيل مصممة على أن تدمر هذه القرية، وإذا فعلت ذلك ستدمر وحدة الضفة الغربية، فهل توافقون على ذلك؟ وكذلك المسجد الأقصى، الآن خرجوا علينا بقرار من المحكمة بان إسرائيل تريد تقسم الأقصى زمانيا ومكانيا، وهذه البلطجة يجب أن تتوقف”.