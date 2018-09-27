السعودية تعلن مقتل 3 مرتبطين بأحداث إرهابية في القطيف 

الرياض: أعلنت السلطات السعودية، مساء الخميس، مقتل 3 أشخاص “مطلوبين أمنيا ومرتبطين بأحداث إرهابية” في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمحافظة القطيف (شرقي المملكة).

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن متحدث رئاسة أمن الدولة (لم تسمه)، قوله، إن “الجهات المختصة تمكنت مساء أمس الأربعاء، من رصد تواجد 3 من المطلوبين أمنيًا بمنزل وسط محافظة القطيف، استخدموه كمقر لانطلاق أنشطتهم الإجرامية”.

وأوضح المتحدث أن ذلك يأتي “نتيجة لعمليات الرصد والمتابعة الأمنية للمطلوبين أمنيًا المرتبطين بالأحداث الإرهابية التي وقعت بمحافظة القطيف (لم تحدد توقيتها)”.

وأضاف: “عند محاصرة الموقع من قبل رجال الأمن ودعوتهم لتسليم أنفسهم، بادروا بإطلاق النار بشكل كثيف عرّض سلامة الساكنين والمارة للخطر، فاقتضى الموقف الرد عليهم بالمثل ومقتل تلك العناصر”.

وذكر المتحدث، أسماء القتلى وهم: محمد حسن أحمد، ومفيد حمزة علي، وخليل إبراهيم حسن، وجميعهم سعوديون، وسبق أن أعلن ضمهم ضمن قائمة المطلوبين أمنيا.

وأشار المتحدث السعودي إلى تعرض ثلاثة من رجال الأمن لإصابات طفيفة، دون إصابات في صفوف المارة.

ولم يحدد المسؤول الأمني تاريخ الأحداث الإرهابية المنسوبة إلى القتلى. غير أن المنطقة الشرقية وخصوصا محافظة القطيف شهدت خلال العامين الماضيين هجمات استهدفت رجال الأمن.

(الأناضول)