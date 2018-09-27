﻿المغرب: «التجمع الوطني للأحرار» يهاجم «العدالة والتنمية» بعنف ويعتبر تصريحات الطالبي ممارسة لحرية الرأي

الرباط – «القدس العربي»: رفض «التجمع الوطني للأحرار» المغربي (حكومي) إغلاق ملف التوتر مع حزب العدالة والتنمية (الحزب الأول في الحكومة) على خلفية تصريحات لأحد قادة الأحرار والوزير في الحكومة، قال فيها إن حزب العدالة يقود مشروعًا دخيلاً تخريبيًا يهدد أمن البلاد. وهي تصريحات وصفها حزب العدالة بالسافرة وضرب لقيم الأخلاق والعمل المشترك.

وأبدى العدالة والتنمية استغرابه من تصريحات رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة وبقائه «وزيرًا في حكومة يقودها حزب يحمل مشروعًا تخريبيًا»، وهو ما فهم منه دعوة لإقالة أو استقالة العلمي.

ورد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، الوزير القوي والمقرب من المراجع العليا، بهجوم عنيف على العدالة والتنمية، وقال في تصريح معمم: «لقد دهشنا من هذا التهافت في ردود الأفعال المتضخمة وغير المفهومة التي استهدفت عضوًا للمكتب السياسي في حزبنا، والذي كان يتحدث للشبيبة بمناسبة مداخلته في الجامعة الصيفية لشبيبة الحزب، ويقوم بدوره التأطيري ويمارس حقه في التعبير فيما يتعلق بالخيارات الاقتصادية التي يمكن لبلدنا أن يسير على منوالها أو يتفاداها».

وأضاف: «أكثر من ذلك، فإننا نعتبر أن تصرف الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الحزب الذي يرأس الأغلبية الحكومية، غير مقبول، إذ ذهب إلى حد إصدار بلاغ صحافي لمهاجمة أحد أعضاء المكتب السياسي في حزب التجمع الوطني للأحرار علنًا».

وأعرب اخنوش عن «استغرابه الكبير»، لأنه في «اللحظة التي نعتقد فيها أن الوطن يجب أن يتأهب لمجابهة التحديات التي تواجهه، وفي لحظة نحن مدعوون فيها جميعًا للتجاوب مع النداءات الملكية التي حملها خطابان أساسيان، وضعانا جميعًا أمام مسؤولياتنا» وقال إنه اضطر لإصدار هذا التصريح لأن «هذا هو النقاش الذي اختار البعض جرنا إليه».

وأضاف: «كنا نتوقع انتقادات أو نقاشًا للأفكار حول القضايا الرئيسية التي أثارها التجمع الوطني للأحرار فيما يتعلق بتنمية القطاعات الاجتماعية بالمغرب، وإيجاد الحلول لمشكل البطالة التي تراكمت خلال السبع سنوات الماضية واتخذت أبعادًا تدق ناقوس الخطر، لكننا مرة أخرى نواجه محاولات للتضييق على هذا النقاش واحتلال المشهد بادعاءات فارغة وعقيمة».

وأكد أن «التجمع الوطني للأحرار مستمر في التركيز على أولوياته على الرغم من محاولات تشتيت الانتباه»، و»لو أراد التجمع أن يعطي أولوية لهذا النوع من النقاش، لكان لا يزال ينتظر تفسيرات حزب العدالة والتنمية حول الشتائم والافتراءات المباشرة الموجهة من أحد أعضاء أمانته العامة ضد التجمع الوطني للأحرار وأعضائه».

وقال اخنوش: «كثيرًا ما تجاهلنا عددًا غير يسير من الهجمات، ليس لأننا اعتبرناها هينة، ولكن إيمانًا منا بضرورة الحفاظ على مناخ عمل يسمح للمغرب بمباشرة أوراش التنمية الحقيقية، في تنازل منا عن حق الرد خدمة لمصلحة الوطن»، لكن من الآن فصاعدًا «لم يعد من الممكن استهداف التجمع الوطني للأحرار بهذا الشكل غير اللائق، لأن المواطنين لن يستمروا في تقبل الكيفية التي نتلقى بها الكثير من الافتراءات دون رد فعل، ولأن الأشخاص وراء هذه الهجمات يشحنونها بكثير من الطاقة، ولا يدخرون أي وسيلة للدعاية من أجل تمريرها، لدرجة أصبحت معها هذه الهجمات عرقلة لأي محاولة للعمل الجاد».

وانتقد حزب التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي المغربي سابقًا والمشارك بالحكومة) حرب البلاغات والتصريحات بين حزبين من الأغلبية الحكومية واعتبر أن تزايد مظاهر الاحتقان على الساحة الاجتماعية تنتعش في الأجواء السلبية التي تخيم على الوضع العام، حيث تتواصل الضبابية والأزمة في الحقلين السياسي والحزبي، ويتعمق الإحساس بانسداد الآفاق أمام شرائح اجتماعية واسعة، في غياب مبادرات عمومية قادرة على احتواء هذا الاحتقان عبر بث نفس إصلاحي قوي في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الحزب في بلاغ أرسل لـ«القدس العربي» أن هذا الوضع يسائل الحكومة المطالبة باتخاذ كل ما يلزم من مبادرات إصلاحية، وبالمزيد من الحضور السياسي والميداني، بما يسمح بتجاوز حالة الضبابية وانسداد الآفاق والقلق من المستقبل، وبتغليب روح المسؤولية والجدية عوض التمادي في الممارسات العبثية، المتمثلة في إصرار بعض مكونات الأغلبية على مواصلة أسلوب تبادل الاتهامات والخروج بتصريحات مجانية مجانبة للصواب تزيد من تعميق أزمة الثقة والنفور من أي عمل سياسي وفعل حزبي مسؤول ومنظم ومنتج.