﻿الرئيس الجزائري يمهد للولاية الخامسة بتجميد الزيادات في الضرائب والأسعار

الجزائر- «القدس العربي»: صادق مجلس الوزراء الجزائري برئاسة عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع قانون الميزانية لسنة 2019، وهو مشروع مالي بخلفية سياسية، لأن الحكومة التي صاغت المشروع تركت الاعتبارات الاقتصادية جانبًا، ووضعت نصب عينيها الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومشروع الولاية الخامسة الذي تسير السلطة نحوه بخطى ثابتة.

وأكد البيان الصادر عن مجلس الوزراء أن مشروع قانون الميزانية لسنة 2019 لم يتضمن أي زيادات لا في الأسعار ولا في الضرائب، وهذا يحدث للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، علمًا أن أسعار الوقود مثلًا عرفت زيادات عدة خلال السنوات القليلة الماضية، مثلما هو الأمر بالنسبة لأسعار الكهرباء والغاز، فضلًا عن عدم تضمن المشروع لأي زيادات في الضرائب والرسوم.

وعقب مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، أشار الرئيس إلى الحيطة المتوخاة في إعداد مشروع الميزانية للسنة المقبلة، وذلك من أجل وضع البلد في منأى عن التقلبات الممكنة لسوق النفط العالمي، كما أكد بداية تطبيق تعليماته من أجل ترشيد النفقات العمومية للدولة.

وذكر أن الدولة ستواصل جهود البناء الوطني في كل المجالات، مشيرًا إلى أنه « يجب على الجزائر ابتداء من الآن التجند أكثر من أجل المحافظة على مستوى التنمية البشرية وكذا تحسينه، خصوصًا وأن عدد السكان يزداد سنويًا بأكثر من مليون نسمة، وأن الجزائر لديها الوسائل لرفع هذا التحدي».

وشدد بوتفليقة، حسب بيان مجلس الوزراء، على أنه « يجب علينا تعميق الإصلاحات التي تمت مباشرتها في جميع المجالات، لأن هذه الإصلاحات ستضمن عدالة اجتماعية أكبر ومزيدًا من الشفافية والفعالية والإنصاف، كما تكفل خدمة عمومية متحررة أكثر من أعباء البيروقراطية وستمكن أيضًا من ترقية لامركزية فعلية تتيح تحسين الإنصات والحوار والحلول من طرف السلطات العمومية أمام تطلعات المواطنين».

وألح الرئيس الجزائري على ضرورة « أن يكون تثمين الثروات الوطنية وعروض العمل وترقية الصادرات خارج المحروقات موازيًا و بشكل مكثف لمساهمة المستثمرين المحليين وشركائنا الأجانب، وهو ما يستدعي من الحكومة الاستمرار والإسراع في تحسين مناخ الأعمال في البلد».

وختم تعليقه قائلاً: « هذه جملة من الورشات الكبرى التي لا يجب أن تلهينا عنها المواعيد السياسية الوطنية أيًا كانت أهميتها، ورشات أنتظر منها نتائج ملموسة وسريعة »، وذلك في إشارة واضحة إلى الانتخابات الرئاسية التي من المقرر إجراؤها الربيع المقبل.

ويظهر جليًا أن السلطة هذه المرة تريد أن تلعب ورقة تهدئة الجبهة الاجتماعية، من خلال الابتعاد عن أي زيادات من شأنها إثقال كاهل المواطن، وإفساد عرس السلطة المتمثل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أو بمعنى أدق الولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة، التي وبالرغم من شكوك البعض إلا أن المؤشرات تقول إنها تتأكد يوما بعد آخر، وكل تصرفات السلطة وخطواتها، توحي أنها تمهد الطريق نحوها ومن أجلها.

وتستفيد السلطة من الارتفاع الطفيف في أسعار النفط التي تجاوزت عتبة الـ 80 دولارًا، من أجل إبقاء الوضع على ما هو عليه، فإذا استمر هذا الارتفاع في أسعار النفط فهذا يعني مضاعفة مداخيل البلاد من العملة الصعبة مقارنة بما كان عليه الوضع سنة 2016 التي نزلت فيها الأسعار إلى حوالي ال40 دولارًا للبرميل الواحد، قبل أن تسارع منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك بخفض إنتاجها لرفع الأسعار نوعًا ما، وهذا الارتفاع الذي تعرفه الأسعار حاليًا سيعطي السلطة سنة راحة من الزيادات في الأسعار والضرائب، وهو ما يمكنها من تمرير الانتخابات ومعها مشروع الولاية الخامسة ويكون بعدها لكل حادث حديث.

ورغم تحسن الوضع المالي للبلاد نسبيًا، إلا أن السلطة القائمة ستجد صعوبة في التصرف بالطريقة التي تصرفت بها قبيل الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2014، عندما كان رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال يجوب الولايات والمدن ويوزع مغلفات مالية، فضلًا عن الوعود التي وزعها خلال الحملة الانتخابية بصفته مديرًا لحملة بوتفليقة، وهي كلها أحلام ذهبت أدراج الرياح واصطدمت بصخرة انهيار أسعار النفط أشهرًا قليلة بعد إسدال الستار عن الانتخابات.

ورغم ما يقوله بعض الساسة بخصوص عدم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، إلا أن كل المؤشرات تقول عكس ذلك، ليس فقط بالنسبة للدعوات المتكررة التي يطلقها أنصار الرئيس ومؤيدوه من أحزاب وجمعيات وتنظيمات، بل من خلال تصرف السلطة نفسها، التي تعمل على تمهيد الطريق من خلال محاولة تهدئة الجبهة الاجتماعية، وهو مؤشر قوي على أن مشروع الولاية الخامسة مازال قائمًا ويتمدد في انتظار بداية العام الجديد الذي ستتضح فيه الرؤية أكثر، ويتم الكشف عن النوايا والطموحات.