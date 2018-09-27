﻿مقتل لاعب نادي «النهضة» السوري وجرح العشرات بقصف لنظام على ريف حلب

حلب – «القدس العربي»: أدى القصف المكثف لقوات نظام الأسد المتمركزة في حي جمعية الزهراء بحلب، على بلدة «كفر حمرة» بالريف الشمالي، إلى مقتل حارس مرمى نادي «النهضة» الرياضي لكرة القدم، وإصابة آخرين بجروح مختلفة. ونقل الائتلاف السوري المعارض عن مصادر محلية أن قوات النظام قصفت يوم الثلاثاء، بلدة «كفرحمرة»، بقذائف المدفعية الثقيلة، ممّا أدى إلى مقتل حارس مرمى نادي «النهضة» الرياضي لكرة القدم «نور علي دواليبي» وإصابة خمسة آخرين بجروح.

وأكد الدفاع المدني السوري في محافظة حلب، نبأ مقتل الدواليبي وإصابة آخرين بالقصف الصاروخي على البلدة، مضيفاً أن عناصره سارعوا إلى الموقع الذي استهدفته قذائف النظام، وعملوا على نقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم.

كما أشار ناشطون ميدانيون إلى أن قوات النظام استهدفت أيضاً قرية «خلصة» في ريف حلب بقذائف المدفعية والهاون، مضيفين أن القوات المتمركزة في حيي جمعية الزهراء والحمدانية بحلب المدينة، تستهدف بشكل دوري بلدات ريف حلب الشمالي، ممّا أودى بحياة المدنيين وتدمير البنية التحتية.

وكانت قوات النظام قد استهدفت في مطلع الشهر الجاري كلاً من «بلدة كفرحمرة ومدينة حريتان» شمال مدينة حلب، بأكثر من 100 قذيفة مدفعية ثقيلة، ممّا أدى إلى وقوع عشرات الجرحى بينهم نساء وأطفال.