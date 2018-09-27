﻿هل وافق عون على التخلّي عن منصب نائب رئيس الحكومة للقوات لتسهيل التأليف؟

بيروت- «القدس العربي»: أوحت الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع إلى بيت الوسط، يرافقه وزير الإعلام ملحم الرياشي، للقاء رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري بحدوث جديد حكومي في ظل معلومات عن تحريك للملف الحكومي بعد عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من الرحلة الرئاسية إلى نيويورك والحديث عن أفكار جديدة تُطرَح منها تخلّي رئيس الجمهورية عن منصب نائب رئيس الحكومة لصالح القوات اللبنانية شرط ألا تُسنَد له أي حقيبة لتكون حصة القوات 4 وزراء بثلاث حقائب وليس 4 كما تطالب القـوات.

وهذه من المرّات النادرة جدّاً التي يقصد فيها جعجع بيت الوسط في وضح النهار، وليس ليلاً كما جرت العادة. وأفاد مواكبون لعملية تأليف الحكومة أن جعجع إستمع إلى عرض حكومي جديد يتمحور حول إسناد منصب نائب رئيس الحكومة على غرار الوضع الحالي لكن بلا حقيبة ترجمة لمطلب أن يكون للقوات وزير دولة أسوة بباقي الأطراف السياسية.ولم تنف مصادر معراب وجود مثل هذا العرض، إلا أنّها تؤكّد أنّ قبوله أو رفضه متوقّف على الإطلاع عليه كاملاً، وتحديداً على الحقائب الثلاث الـتي ستـمنح لـ «القوات».

وكانت أنباء تحدثت ن تواصل بعيد عن الأضواء حصل بين الرئيس المُكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون قبل سفر الأخير وعن عقد اجتماع آخر بين الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل جرى خلاله بحث في التعديلات التي طلبها الرئيس عون على التشكيلة الحكومية التي رفعها إليه الحريري.

وتأتي هذه التطورات في ظل حلحلة لدى زعيم المختارة النائب السابق وليد جنبلاط الذي قد يبادر إلى ترجمة ما أعلنه عن « تحجيم ذاتي « من خلال قبوله إما بوزيرين درزيين مع حقيبتين وازنتين على أن يكون الوزير الدرزي الثالث من غير حصته وزير دولة وإما القبول بوزير درزيين مع وزير مسيحي على أن يكون الدرزي الثالث من حصة رئيس الجمهورية الذي سيسمّي الامير طلال ارسلان أو من يمثّله.