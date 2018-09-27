﻿الجزائر: استمرار الجدل بشأن سخرية محافظ باتنة من الصحابي «أبي هريرة»

الجزائر – «القدس العربي»: ما زالت ردود الفعل على فيديو يظهر فيه والي (محافظ) باتنة (380 كيلومترًا شرق العاصمة الجزائرية) وهو «يسخر» فيه من الصحابي أبي هريرة، عندما خاطب أحد الأئمة قائلًا: «كلم الناس عن النظافة، ودعك من كلام المسمى أبي هريرة». الفيديو انتشر بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، رغم أن الواقعة حدثت في شهر مايو/ أيار الماضي.

وكان أئمة مدينة باتنة قد أصدروا بيان مساندة للوالي عبد الخالق صيودة، مؤكدين أنه من واجبهم أن يشهدوا شهادة صدق، وأن الرجل ليس بحاجة لمن يدافع عنه، أو يثبت إيمانه، وأن أحدًا لم يأمر بذلك، ولكن كونه مسؤولًا استساغ بعض الناس التقاط صورة له مع إمام لشيطنتهما معًا، بزعم أن الأول (المحافظ) سخر من الصحابي الجليل أبي هريرة، والثاني مجرد تابع، ولا يقول الحق ولا ينهى عن المنكر.

وأضاف الأئمة في فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: «الحقيقة التي يعرفها المنصفون من سكان باتنة، وعلى رأسهم أئمتها، أن الرجل قام بأعمال جليلة، لا يذكرها هو، ونذكرها نحن، مثل تخصيص إعانات مالية للمساجد المستحقة، وتدعيمها بالتبرعات، وكل إمكانيات الولاية، وتخصيص مشروع لتدشين المساجد، وعددها ستة مساجد خلال شهر رمضان، وأنه قام بغلق المخامر، ورفض أن يشكر على ذلك، لاعتقاده أن هذا واجبه الذي يمليه عليه منصبه».

كما أكدوا أن الوالي مخلص ومتفان في إعلان الحرب على أوكار الفساد والمفسدين، موضحين أنهم لم يستغربوا بتر حديث ودي طويل مع الإمام، الذي كان يحثه على ضرورة توعية الناس بضرورة وأهمية تنظيف المدينة، كون ذلك من الدين الإسلامي، وهو دين النظافة والطهارة.

وتساءل الأئمة الذين أصدروا البيان قائلين: «أين هؤلاء المعلقون والشاتمون والفتانون، أين كل هؤلاء الذين انبروا وكأنهم علماء يحكمون على الناس بالجهل والضلال، أين هم من المنكرات التي تقع يوميًا في الشوارع والأسواق وفي كل مكان، من احتراب وسباب وكفر بواح وفسوق صراح، ولماذا اختير هذا التوقيت وقد مر على الأمر أكثر من أربعة أشهر».

وكان الفيديو الخاص بالمحافظ عبد الخالق صيودة قد أثار ردود فعل سلبية وغاضبة، بعد انتشاره بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر الكثير من الجزائريين أن الوالي سخر من الصحابي أبي هريرة راوي الحديث، إذ علق عبد الرحمن سعيدي، أحد قيادات حركة مجتمع السلم ورئيس مجلسها الشوري سابقًا، على الموضوع بمنشور على صفحته في موقع «فيسبوك» قائلًا: «كثرت في الأشهر الأخيرة تصريحات عبثية من مسؤولين لا يجب السكوت عنها، وآخرها ما قاله والي باتنة وفيه إساءة للصحابي أبي هريرة رضي الله عنه، عندما طلب من إمام أن يحدث الناس عن النظافة، وهو شيء جميل ومطلوب، ولكن أن يقول له (خليونا من أبو هريرة) فهذا مقزز وعيب وانحراف وقلة أدب… لماذا هذا العبث؟ هل هو ارتباك وقلق وتوتر يصحبهم في الزيارات لسماعهم بقرب حركة التغيير في سلك الولاة ؟ وهو غير مبرر، أم هو انعدام القدرة على التواصل مع المواطن؟ أم هو غياب رؤية إعلامية لدى ديوان الوالي؟ هل معنى ذلك أن صفة المسؤول تسمح له بالتصريح العشوائي؟ على السلطات العليا أن تتدخل لضبط التواصل والتصريح ومخاطبة المواطنين في هذه المرحلة الحساسة».