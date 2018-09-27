﻿مهمة شائكة أمام اردوغان في برلين والمظاهرات المؤيدة والمعارضة تستقبله وسط إجراءات أمن مشددة

برلين ـ «القدس العربي»: بعد وصوله إلى برلين أمس الخميس دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ألمانيا إلى «فتح صفحة جديدة» في العلاقات السياسية المتوترة مع بلاده. وسيبدأ البرنامج الرسمي للزيارة اليوم الجمعة، حيث سيستقبله الرئيس الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير بسلام الشرف العسكري.

وفور وصوله صرح الرئيس التركي أمام وسائل اعلام ألمانية «أرى أننا ملزمون باستئناف علاقاتنا بطريقة يحكمها العقل على أساس مصالح الجانبين، وبعيداً عن التخوفات غير العقلانية»، وأشار إلى «النهج الأحادي الجانب وغير المسؤول للحكومة الأمريكية»، ودعا إلى التكاتف من أجل « حماية كل الدول» ولمنع الصراعات التجارية المدمرة، وفقا لما نشرته صحيفة فرانكفورتر ألغيماينه.

وستكون هذه أول زيارة رسمية لاردوغان لألمانيا منذ أصبح رئيسا في العام 2014، وتأتي في أعقاب سلسلة مطوّلة من الخلافات أثارها انتقاد برلين لحملة القمع التي شنّها النظام التركي على خصومه اثر محاولة الانقلاب الفاشلة في صيف 2016.

وأوضح اردوغان أنه ينتظر من الحكومة الألمانية دعم تركيا في حربها على حزب العمال الكردستاني المحظور (بي كيه كيه)، وحزب التحرر الشعبي الثوري اليساري المتطرف وحركة الداعية فتح الله جولن الذي تحمله أنقرة المسؤولية عن محاولة الانقلاب العسكرية الفاشلة في يوليو/ تموز 2016، كما شكا من أن « التطرف اليميني الآخذ في القوة» و« العنصرية المؤسسية» يمثلان أكبر الأخطار بالنسبة للنظام الأساسي الديمقراطي الحر في أوروبا. واستُقبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ظهر بالتشريفات العسكرية، خلال زيارة الدولة التي يفترض أن تؤدي الى المصالحة بين البلدين على رغم الاحتجاجات.

كما تتضمن أجندة الزيارة على الأرجح ملفات مثل مساعي أنقرة المتوقفة للانضمام للاتحاد الاوروبي، ودورها في النزاع في سوريا. ولتهيئة الأجواء الدبلوماسية بين البلدين مجددا، قد يلقي اردوغان بورقة مشروع تطوير البنى التحتية للسكة الحديد في تركيا.

وذكرت صحيفة دير شبيغل الأسبوعية أن شركة سيمنز الألمانية العملاقة دخلت في مباحثات لقيادة المشروع الطموح المتوقع أن تصل كلفته إلى 35 مليار يورو (40 مليار دولار)، ومن غير الواضح ما إذا كانت برلين ستساهم في تمويله.

وفي إشارة بارزة للطابع المثير للجدل للزيارة، من غير المقرر أن يلقي اردوغان أي خطابات عامة كبيرة خلال زيارته لألمانيا.

ودان الصحافي يوسيل، الذي امضى أكثر من عام في السجون التركية، برلين على «دعوة مجرم لمأدبة» طعام.

وتابع مراسل صحيفة «دي فيلت» الألمانية أن «الحكومة الألمانية تخون كل هؤلاء الأتراك التواقين لمجتمع حر وديموقراطي وعلماني».

وتوترت العلاقات بشدة بين البلدين الحليفين في حلف الأطلسي بعد أن أوقفت السلطات التركية عشرات الآلاف في حملة تطهير واسعة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضد اردوغان في تموز/يوليو 2016. وتم توقيف الكثير من المواطنين الالمان او المزدوجي الجنسية في سياق تلك الحملات للامن التركي.

لكن تقاربا تدريجيا بدأ أخيرا، بعد أن أفرجت أنقرة عن الصحافي التركي الألماني دينيز يوجيل الذي حصل على الإفراج المشروط عنه في شباط/فبراير 2018 بعد أكثر من عام من التوقيف. كما سُمح للصحافية الألمانية ميشالي تولو بالعودة إلى ألمانيا الشهر الفائت. ألا أن الكاتبة البالغة 34 لا تزال تواجه تهم الإرهاب في تركيا.

وشددت ميركل، التي يعيش في بلادها جالية تركية كبيرة قوامها ثلاثة مليون شخص، مرارا على أهمية العلاقات الجيدة مع أنقرة، وهي شريك مهم تعتمد عليه للحد من توافد المهاجرين على السواحل الأوروبية.

لكن صحيفة بيلد الألمانية الأكثر مبيعا في البلاد قالت إنه من السابق لأوانه طرح البساط الأحمر أمام اردوغان الذي اتهم برلين منذ 18 شهرا فقط بـ«الممارسات النازية» ردا على منع برلين مسيرات داعمة له قبل استفتاء منحه سلطات واسعة جديدة.

وقالت الصحيفة ية في افتتاحيتها «في الوقت الذي تصارع فيه تركيا أزمة عملة واقتصادها وصل الى الحضيض يريد اردوغان ان يكون صديقا لنا مرة أخرى». وتابعت أنّ مراسم الزيارة تتضمن «كثير من الأبهة والاحتفال باردوغان. لم نصل بعد إلى هذا الحد»، مجدد ا في العلاقات بين البلدين.

وسيشارك نحو 4000 شرطي ألماني في تأمين زيارة الرئيس التركي للعاصمة برلين يوم الجمعة، وهو ما جعل شرطة برلين تستعين بشرطة ولايات أخرى وبالشرطة الاتحادية في تأمين الزيارة. وأعلن حتى الآن عن عشر مظاهرات احتجاجية ضد الرئيس التركي أثناء الزيارة.

ويعتبر سجن عدد من المواطنين الألمان في تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، في صيف عام 2016 أكبر مشكلة ألقت بظلالها على العلاقات بين البلدين. وفقا للبيانات الرسمية، فإنه لا يزال هناك خمسة مواطنين ألمان مسجونين في تركيا على ذمة التحقيقات.

وبعد أن ألغى عدد من سياسي المعارضة الألمانية مشاركتهم في مأدبة العشاء الرسمية التي سيقيمها شتاينماير على شرف نظيره التركي، أعلن أن المستشارة أنغيلا ميركل لن تحضر هذه المأدبة وهو ما أكدته الرئاسة الألمانية.

غير أن الرئاسة الألمانية ذكرت في الوقت ذاته أنه لم تجر العادة أن يكون اسم المستشارة ضمن قائمة المدعوين لحضور مأدبة العشاء التي تقام على شرف ضيوف من خارج ألمانيا. ولم تحضر ميركل، على سبيل المثال، مأدبة العشاء التي أقيمت على شرف الرئيس الصيني شي جين بينج في تموز/يوليو.2017

ومن المقرر أن تلتقي المستشارة الرئيس التركي مرتين خلال زيارته لألمانيا، إحداهما ظهر اليوم الجمعة والثانية قبل ظهر غداً السبت.

وسيشارك الرئيس السابق لحزب الخضر جيم أوزديمير المأدبة وذلك خلافا لممثلين آخرين داخل الحزب. وقال أوزديمير في تصريح لصحيفة «تاغز شبيغل» الألمانية إنه على الرغم من عدم وجود شك في أن اردوغان «لا يستحق مثل هذا الاحتفاء» فهو يريد من خلال المشاركة أن يوضح أن «المعارضة في ألمانيا جزء من السياسة في هذا البلد، فنحن جزء ثابت وضروري من ديمقراطيتنا».

وستستقبل ميركل الرئيس اردوغان اليوم الجمعة، قبل مؤتمر صحافي مشترك. وسيلتقيان مجددا غداً السبت. والتقى الخميس مندوبين عن الجالية التركية التي يبلغ عدد أفرادها ثلاثة ملايين نسمة.

وتشهد ألمانيا تظاهرات تنظمها منظمات غير حكومية تدافع عن حقوق الانسان، أو للجالية الكردية، خلال زيارة اردوغان، وخصوصا بعد ظهر الجمعة في برلين حيث يأمل المنظمون في مشاركة حوالى 10 آلاف شخص.

وسيدشن غداً السبت مسجدا في كولونيا مولته منظمة تركية، لكن الطبقة السياسية الألمانية تنتقد هذه الزيارة.