﻿«تطوان» تشيّع جثمان الفتاة التي لقيت حتفها برصاص البحرية المغربية

الرباط – «القدس العربي»: أشعل حادث مقتل طالبة في المغرب برصاص البحرية الملكية على متن قارب هجرة نحو أوروبا فتيل غضب كبير على وسائل التواصل الاجتماعي وفي أوساط حقوقية محلية ودولية، فصارت طالبة الحقوق تعبيرا حيا لفظ أنفاسه قسرا في محاولة البحث عن عيش «أفضل» على الضفة الأخرى من المتوسط. غير أن رصاص البحرية كان أسرع من وصول القارب وكانت أن لقيت الفتاة ذات العشرين ربيعا حتفها على البحر ولم تلق حلمها على بر الضفتين.

وشيعت مدينة تطوان أول أمس جثمان حياة في جنازة مهيبة حضرتها الساكنة وممثلون عن السلطات المحلية والمصالح الأمنية ولم يحضرها ممثلون للحكومة أو السلطة على المستوى الوطني، تم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير ولم تشيع بعد الصدمة التي لازالت تخيم على الرأي العام الذي عاش مؤخرا قصصا متتالية عن رحلات هجرة سرية بشكل علني يتم بثها عبر الفيسبوك بل ووصلت حد التعبير عنها بتجمهر لشباب في باب سبتة وفي مدن أخرى في الشمال وهم ينتظرون قارب العبور ويرددون شعارات يعبرون فيها عن الرغبة في مغادرة أرض الوطن .

حادث مقتل حياة كان خاتمة مأساوية لسلسلة الأحداث هاته حينما فاجأت السلطات المحلية لعمالة المضيق – الفنيدق الرأي العام ببلاغ تخبر فيه أن وحدة قتالية تابعة للبحرية الملكية تعمل في البحر الأبيض المتوسط اضطرت يوم الثلاثاء لإطلاق النار على قارب مطاطي سريع من نوع Go fast » « في سواحل المضيق، يقوده مواطن من جنسية إسبانية، كان متواجدا بصفة مشبوهة في المياه المغربية، بعد عدم امتثاله للتحذيرات الموجهة إليه، حسب نص البلاغ الذي أفاد أنه نجم عن عملية إطلاق النار هذه إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم للمستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية، معلنة أن القارب كان يضم مرشحين للهجرة غير الشرعية وبأن السلطات المختصة فتحت تحقيقا في الموضوع. غير أنه تم الإعلان فيما بعد عن مقتل امرأة متأثرة بجروحها بعد إصابتها برصاصة في البطن وبأن القارب كان على متنه 25 مهاجرا مغربيا وثلاثة ربابنة من بينهم إسباني وواحد آخر حامل للجنسية الإسبانية يقيم في سبتة والآخر مغربي مقيم في إسبانيا .

الحادث أثار ردة فعل منظمات لحقوق الإنسان التي لم تر أي جدوى في إطلاق النار على القارب وأن ركابه لم يكونوا يشكلون خطرا يستدعي اللجوء للرصاص الحي. وهكذا طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المغرب بتقديم المسؤولين عن حادث إطلاق النار الذي أودى بحياة حياة إلى العدالة وذلك فور الانتهاء من التحقيق الذي فتحته السلطات المغربية في الحادث .

وقالت سارة ليا وتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهيومن رايتس ووتش « ليس هناك أي دليل يشير إلى أن الركاب كانوا يشكلون خطرا أمنيا على أي أحد، التبرير القانوني الوحيد الذي قد يضطر المغرب إلى إطلاق النار بسببه. تعهدت السلطات بالتحقيق في عملية القتل، يجب أن يفعلوا ذلك فورا، وأن يكشفوا عن نتائج التحقيق علنا، وأن يقدموا المسؤولين عن القتل إلى العدالة «.

وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المضيق أن «الفرع سيواصل تحرياته لمعرفة مزيد من المعلومات المتعلقة بأسباب استعمال الرصاص الحي تجاه مواطنين عزل، خصوصا أنه لم يكن هناك تبادل لإطلاق النار حسب مصادر موثوقة متعددة «. وأَوضحت الجمعية في البلاغ ذاته أن واحدا من الشبان الثلاثة المصابين تم نقله للعلاج يفي الرباط لأن جروحه خطيرة في حين يتلقى شابان علاجهما في مستشفى محمد السادس في مدينة الفنيدق.

وتشارك نشطاء على الفضاء الأزرق صورة الشابة حياة وانتشر هاشتاغ «كلنا حياة» كنوع من الاستياء على إقدام البحرية الملكية على إطلاق الرصاص على القارب الذي كان يقل شبابا نحو إسبانيا فوق المياه الوطنية قرب المضيق .

وفي تدوينة له على حسابه في موقع «تويتر» اعتبر الأمير هشام، ابن عم الملك محمد السادس، حادث وفاة مواطنة مغربية برصاص البحرية الملكية حدثا مأساويا وأمرا مقلقا قائلا إن «الحادث الذي أودى على الأقل بحياة سيدة مغربية ضمن مرشحين للهجرة في مياه المضيق- الفنيدق مأساوي» مضيفا أن الحادث هو مظهر للأزمة الاجتماعية وانتقال للاحتجاج المطالب بالعيش الكريم إلى الإصرار على الهجرة قائلا :» نحن أمام احتجاج من البر إلى البحر»، ومؤكدا أن حماية الحدود واجب وطني وبأنه بدون شك البحرية الملكية التزمت بقانون إجراءات التحذير ضد الزورق، «لكن يبقى الأمر هو تدخل العنصر العسكري في الاحتجاج ، خاصة وأنه لم يسبق تدخله بالسلاح ضد قوارب الهجرة» داعيا «للتأمل العميق لتفادي الانزلاق» . وتحقق السلطات في استخدام قوارب سريعة لنقل المهاجرين بشكل غير قانوني وهي قوارب كانت تستخدم لنقل المخدرات حسب مصادر حقوقية و أمنية، بعدما اندلعت في الأسبوع الأخير حملة مثيرة لقوارب تنقل من شمال المغرب مغاربة راغبين في الهجرة بشكل مجاني حسب مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أفادت مصادر حقوقية أن شبانا من جميع أنحاء المغرب يتوجهون لمدن الشمال على أمل أن يصادفوا القارب الأسطورة الملقب بـ «الشبح» والذي يخرج الشباب من البطالة واليأس إلى فردوس في مخيلتهم يصلونه عبر عباب بحر المتوسط.

وفي مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع ردد شباب «الشعب يريد الهجرة مجانا» وفي آخر «الشعب يريد إسقاط الجنسية» بعدما تصاعدت حمى الرغبة في مغادرة البلاد في صفوف الشباب منهم اصحاب الشهادات الجامعية العليا كما هو حال حياة التي تتابع دراستها في كلية الحقوق والاقتصاد في تطوان شعبة القانون واختارت قارب العبور بشكل غير قانوني بدل إنهاء الدراسة وانتظار فرصة عمل قد تأتي وقد لا تأتي. ولازال الحدث يسيل مداد المتابعين للتطورات الاجتماعية والسياسية في المغرب ويدقون ناقوس الخوف من أن تتسبب رصاصة البحرية الملكية في فيض الكأس المليء بتوثرات اجتماعية وأزمات خــانقة تحيا على صفيحها قطاعات حيوية في المغرب.