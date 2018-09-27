﻿هايلي: ضحكات قادة العالم على خطاب ترامب كانت تعبيراً عن الاحترام

واشنطن ـ «القدس العربي» ووكالات: زعمت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، أن ضحكات قادة العالم على خطاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كانت بسبب أنهم «يحترمونه ويتمتعون بصدقه» مشيرا إلى أن التغطية الإعلامية السلبية للرئيس قد أضرت بمكانة أمريكا في العالم.

وألقت هيلي، وهي من أصول هندية، باللوم على وسائل الإعلام في سوء تفسير الأسباب التى جعلت أعضاء الجمعية العامة في الأمم المتحدة يضحكون عندما تفاخر ترامب بأن الانجازات التى حققتها إدارته تفوق ما حققه أى آخر في التاريخ الأمريكي.

وأضافت « عندما قال ذلك.. أنهم يحبون مدى صدقه، انه أمر غير دبلوماسي يجدونه طريفا للغاية».

واردفت قائلة « اذا قال بعض الأشياء الجيدة أو لم يقل، فإنهم يحبون إنه صادق معهم، لم يرورا شيئا مثل ذلك، لذا هناك احترام كبير له، ولكننى رأيت أن وسائل الإعلام كانت تحاول أن تجعل الأمر شيئا يدل على عدم الاحترام، وهذا لم يكن واقع الحال فهم يحبونه».

وكان ترامب قال في كلمته الافتتاحية، الثلاثاء، ان إدارته قد انجزت أكثرمن أى إدارة في تاريخ الولايات المتحدة في العامين الأولين فبدأ الجمهور في الضحك، وزادت الضحكات بصوت أعلى عندما قال ترامب « هذا صحيح»، وابتسم ترامب وتوقف عن الحديث لبرهة من الوقت، قبل ان يضيف:» لم اتوقع هذا الرد، أوكى «.

واستشهدت هيلي بالضجة المحيطة بالضحك، كمثال على النقد غير العادل الذى تعرض له ترامب من وسائل الإعلام والمراقبين، وقالت « لقد اصبح الأمر مثيرا للاشمئزاز حقا، لا يمكن طرح أفكار مثل القول بأنه غير لائق عقلياً للمنصب، أو طرح فكرة استخدام التعديل 25 من الدستور الأمريكي لعزل الرئيس.

وأدعت أنها تحدثت الى أحد زعماء العالم ـ رفضت ذكر اسمه ـ لتفاجأ بأنه يسألها عن سبب وجود مداولات حول فكرة العزل أو التعديل 25 من الدستور.

وكان نائب وزير العدل الأمريكي، رود روزنشتاين، اقترح، وفقا لما ذكرته تقارير متعددة، التنصت على ترامب بعد حادثة أقالة مدير مكتب التحقيقات الاتحادي، جيمس كومي، واقترح تعيين العديد من المسؤولين في الحكومة من أجل استخدام التعديل 25 من الدستور لعزل ترامب من منصبه.

وفي السياق، انتقدت شبكة «سي ان ان» الإخبارية الأمريكية، إصرار الرئيس دونالد ترامب على ربط جميع القضايا المتعلقة بالبلاد بشخصه وإنجازاته، وتكرار انتهاج سياسة «الأنا» في جميع التصريحات.

جاء ذلك في مقال لمحرر الشبكة السياسي، كريس سيليزا، بعنوان «ترامب..مؤتمر أنا..أنا.. أنا»، نشر أمس الخميس،على موقع الشبكة، تعليقا على المؤتمر الصحافي الذي عقد (الأربعاء) في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وقال الكاتب: «مرارا وتكرارا، حوّل ترامب المحادثة لنفسه، 81 دقيقة (مدة المؤتمر) من الحديث عما قام به، والأمور التي لم يتم إرجاع الفضل فيها إليه».

وجاء في نص المقال: «عندما تم سؤال ترامب عما إذا كانت السيدات اللاتي يتهمن مرشحه للمحكمة العليا بريت كافانو بارتكاب تجاوزات جنسية ضدهن صادقات في قولهن، قال إنّه كان هدفا لإدعاءات كهذه». وأضاف: «اتهمتني 4 سيدات أو 5، جميعهن حصلن على المال لاختلاق مثل هكذا قصص».

واتهمت سيدات ترامب بعدة اتهامات متعلقة بالسلوك الجنسي له، وهو ما نفاه الرئيس الأمريكي كليا وهدد باللجوء إلى القضاء لمقاضاتهن.

وفي السياق، عندما وجه إلى ترامب سؤالا متعلقا بزعيم بيونغ يانغ كيم أونغ أون، نسب الأمر إلى نفسه، وقال:»لو لم يتم انتخابي رئيسا، لكانت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في حرب الآن».

وعلى النهج ذاته، حول «ترامب» دفة الحوار حول تأثير الرسوم التي فرضها حديثا على المزارعين من الشأن العام إلى شخصه.

وقال خلال المؤتمر الصحافي ردا على هذا الأمر إنّ «المزارعين يحبونه»، حتى إنه قال للصحافيين بوضوح: «تخيّلوا لو لم تحظوا بي».