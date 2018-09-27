﻿عباس يرفض أن تكون واشنطن وسيطاً وحيداً «لانحيازها» لإسرائيل ويؤكد: القدس ليست للبيع

الامم المتحدة (نيويورك) ـ «القدس العربي»: قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس إن الفلسطينيين يرفضون ان تكون الولايات المتحدة وسيطا وحيدا في عملية السلام في الشرق الاوسط متهما إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها «منحازة» إلى اسرائيل وقوضت حل الدولتين.

ووجه عباس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، في إطار اجتماعات دورتها الـ73، التي انطلقت الثلاثاء وتستمر حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، انتقادا شديدا للولايات المتحدة لإغلاقها مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن واعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلى القدس ووقف المساعدات الفلسطينية.

وفي كلمة بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي بأنه يفضل حل الدولتين لإنهاء النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين وأنه سيكشف عن خطة سلام جديدة خلال أشهر، قال عباس إن ترامب لم يعد وسيطا محايداً.

وقال عباس «لن نقبل بالوساطة الأمريكية وحدها في عملية السلام». وأضاف أن ترامب أظهر أنه «منحاز» لإسرائيل منذ توليه السلطة.

وتابع عباس أن الادارة الامريكية «نقضت كافة الاتفاقات بيننا، فإما أن تلتزم بما عليها، وإلا فإننا لن نلتزم بأي اتفاق»، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية قوضت حل الدولتين، وكشفت عن مزاعمها «المزيفة» بأنها قلقة بشأن الظروف الانسانية للفلسطينيين.

وانتقد عباس بشدة قرارات ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ووقف التمويل عن الفلسطينيين وخصوصاً الأموال التي كانت تخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد «القدس ليست للبيع، وعاصمتنا هي القدس الشرقية وليست في القدس، وحقوق شعبنا ليست للمساومة»

وقال «أجدد الدعوة للرئيس دونالد ترامب لإلغاء قراراته واملاءاته حول القدس واللاجئين والمستوطنات التي تتعارض مع القانون الدولي… لنتمكن من انقاذ عملية السلام». وتساءل «هل يجوز أن تبقى إسرائيل من دون مساءلة أو حساب؟ وهل يجوز أن تبقى دولة فوق القانون؟ ولماذا لا يمارس مجلس الأمن الدولي صلاحياته لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وإنهاء احتلالها لدولة فلسطين؟»

وأكد عباس أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، وأنها مدينة مفتوحة لأتباع الديانات السماوية الثلاث. كما طالب بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، والتوجه إلى مجلس الأمن بذلك، بموجب قرار الجمعية العامة رقم 19/67 لسنة 2012، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ووصف إقرار الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي «قانون القومية للشعب اليهودي»؛ بالعنصري، لنفيه علاقة الشعب الفلسطيني بوطنه التاريخي، وإلغاء حقوقه الوطنية المشروعة، وروايته التاريخية، وقرارات الأمم المتحدة، واتفاق أوسلو.

وأضاف أن القانون «خطأ فادح» ويشكل «خطرًا محققا من الناحيتين السياسية والقانونية».

وتابع: «لم يعد بمقدورنا تحمل الوضع القائم المتمثل بالاحتلال والفصل العنصري، ونسابق الزمن للحيلولة دون انهيار كل شيء».

وأكد أنه يتعرض إلى مطالب شعبية بالإقدام على اتخاذ «قرارات صعبة ومصيرية قبل نهاية هذا العام».

وقال محذرًا: «إذا لم تتحركوا، ويتحرك معكم المجتمع الدولي بأسره، فسوف تواجهون معنا كل التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تؤول إليها الأمور»، مشيرًا إلى عزمه دعوة المجلس المركزي الفلسطيني للانعقاد لدى عودته إلى رام الله، لاتخاذ قرارات «يتوجب تنفيذها».

وأضاف أن بلاده تعاملت بإيجابية مع مبادرات المجتمع الدولي المختلفة لتحقيق السلام، بما فيها مبادرات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورحبت بوعد الأخير إطلاق مبادرة شاملة.

وتابع: «تفاجئنا بقرارات الرئيس ترامب وإجراءات إدارته التي تتناقض بشكل كامل مع دور والتزامات واشنطن تجاه عملية السلام».

وأكد عباس أن إدارة ترامب تنكرت لالتزامات الإدارات الأمريكية السابقة وقوضت حل الدولتين.

وأضاف: «ما يثير السخرية أن الإدارة الأمريكية ما تزال تتحدث عن صفقة القرن، فماذا تبقى لدى الرئيس ترامب ليقدمه إلى الشعب الفلسطيني: حلول إنسانية؟ كفى مخادعة».

من جانب آخر، أشار الرئيس الفلسطيني إلى استمرار الجهود لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة بين الفرقاء في بلاده. وأكد أن حكومته على استعداد لتحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، بعد تمكينها من ممارسة صلاحياتها كاملة، في «إطار النظام السياسي الواحد، والسلطة الشرعية الواحدة، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد».

ولفت إلى أن هناك اتفاقات مع حركة حماس، وآخرها اتفاق 2017، «فإما أن تنفذها بالكامل، أو نكون خارج أية اتفاقات أو إجراءات تتم بعيدا عنا، ولن نتحمل أية مسؤولية، وسنواجه بكل حزم المشاريع الهادفة إلى فصل قطاع غزة الحبيب عن دولتنا تحت مسميات مختلفة».

وختم عباس كلمته بالتحية للمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وللشهداء.