﻿النقاشات حول مذكرات بيرنارد باجولي تكشف عمق الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر

الرباط – «القدس العربي»: في وقت تكثف فيه المنابر المغربية هجماتها على فرنسا ووسائل إعلامها، واتهام الحكومة الفرنسية بتبديد أموال الشعب الفرنسي لصرفها على وسائل الإعلام الفرنسية الرسمية لمهاجمة المغرب والإساءة للعاهل المغربي الملك محمد السادس وحياته الخاصة والعائلية، خصص موقع le360 هجومه على مدير المخابرات الخارجية الفرنسية السابق بيرنارد باجولي، الذي صرح أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، والمدير العام لجهاز حماية التراب الوطني (المخابرات الداخلية DST) لم يكن يستحق وسام الشرف الذي منحته إياه فرنسا 2015 اعترافًا منها لجهوده المعترف بها على الصعيد الدولي.

وفي وقت أبرزت مختلف وسائل الإعلام المغربية تصريحات مدير المخابرات الخارجية الفرنسية السابق، بيرنارد باجولي بين سنتي 2013 و2017، المنتقدة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في كتابه «الشمس لن تشرق من الشرق»، قال موقع le360 إن باجولي وفي خرجة إعلامية غريبة قال إن مدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، لا يستحق وسام جوقة الشرف الذي منحته إياه فرنسا سنة 2015.

وذكر المصدر نفسه أنه في الـ20 شباط/ فبراير 2014، شهدت العلاقات الفرنسية المغربية تشنجًا بعد حضور عناصر شرطة فرنسية بإقامة السفير الفرنسي بباريس لتقديم استدعاء قضائي فرنسي لمثول عبد اللطيف الحموشي أمام القضاء الفرنسي، وهو ما اعتبره آنذاك باجولي بـ«العبث» ليأتي اليوم وينتقد توشيح الحموشي بوسام الشرف الفرنسي.

«ستتخفف حدة الأزمة بين فرنسا والمغرب، بعد زيارة وزير الداخلية الفرنسي برنارد كازانوف للرباط في شباط/ فبراير 2015، الذي أعلن تقديم وسام شرف للحموشي رغم أنه لم يقم بشيء حتى يستحقه، ولم يوافق أحد على منحه هذا الوسام. خلال هذه الفترة أقدم المغرب على إنهاء اتفاق التعاون في محاربة الإرهاب بين البلدين».

وقال الموقع المقرب من الجهات العليا، إن عبارة «وسام شرف لصاحبه لم يستحقه»، التي صرح بها باجولي تستوجب توضيحًا؛ أولاً، أن الحموشي لم يطلب من فرنسا توشيحه بوسام الشرف، فالرجل لديه من القضايا والمواضيع الحساسة ما يجعله غير آبه بالالتفاف لجمع الميداليات؛ وثانيًا أن مهمة عبد اللطيف الحموشي ضمان الأمن الداخلي للمغرب، ونظيره الفرنسي ليس مسؤولًا عن المخابرات الفرنسية الخارجية، ولكن عن الأمن الداخلي الفرنسي، وهذا لا يمنع أن التعاون بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومخابرات الأمن الداخلي الفرنسي كان حاسمًا في العديد من المرات.

وذكّر الموقع بالأحداث الدموية التي ضربت فرنسا ليلة الـ13 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2015. وقال إن رأس الحربة في الأحداث التي خلفت 129 قتيلًا لم يكن سوى عبد الحميد أباعوض المطلوب رقم واحد في فرنسا، لكنه كان بعيدًا عن أعين الأمن ويهدد بارتكاب أحداث دموية أخرى، وإن معلومات استخباراتية قدمها جهاز عبد اللطيف الحموشي، منها رقم هاتف، ومعلومات إلكترونية، وصورة لحسناء أباعوض قريبة عبد الحميد أباعوض، مكنت السلطات الفرنسية من وضع يدها على أباعوض باسان دونيس حيث كان يختبئ مع معاونيه. أما تبقى من الواقعة فنعرفه، ثمة غارة أمنية في الـ18نوفمبر أفضت إلى مقتل أباعوض وإرهابيين، وبعد انتهاء الغارة أجرى رئيس الاستخبارات الداخلية الفرنسية، باتريك كالفار، اتصالًا عند الفجر مع نظيره المغربي، عبد اللطيف الحموشي، وقاله له بالحرف: «ألف شكر، لقد أنقذت فرنسا».

وتساءل الموقع: «أيظن برنارد باجولي أن رجلاً ومسؤولاً أمنيًا جنب فرنسا حمام دم لا يستحق وسام شرف؟» وأضاف: «من الغريب ألا يشير مدير المخابرات الخارجية الفرنسية السابق، في كتابه، إلى دور السلطات المغربية في تحديد مكان الإرهابيين بسان دونيس. هذا الدور الذي حياه الرئيس الفرنسي السابق آنداك، فرانسوا هولاند، خلال محادثة مع الملك محمد السادس في الـ20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 بالإليزيه، وأشاد في بلاغ صحافي «بالتعاون الفعال الذي قدمه المغرب» على خلفية أحداث باريس.

وقال إن تصريحات مدير «DGSE» ليست مبنية على أي أساس موضوعي، وتساءل إن كان باجولي يحاول تصفية حسابات شخصية مع الحموشي؟ وأضاف: «بأي حق يسمح لنفسه تقييم مسؤول أمني مغربي؟ إذ بعد واقعة حضور شرطيين إلى إقامة السفير المغربي بباريس، حاول برنارد باجولي لقاء عبد اللطيف الحموشي الذي رفض لقاءه». ويبدو أن برنارد باجولي لم يتقبل الرد السيادي الحاسم الذي قام به المغرب ردًا على استدعاء قضاة فرنسيين للحموشي في تجاهل تام للأعراف الدبلوماسية في التعامل مع مسؤولين أمنيين ساميين. وقال: «أما بخصوص دور السلطات المغربية في التعاون في محاربة الإرهاب، فإن ذلك مشهود للدولة من طرف عدد كبير من الدول الأوروبية، إفريقية وأمريكية وآسيوية. وصفة باجولي كمدير المخابرات الخارجية الفرنسية تجعله أكثر المتأكدين من دور المغرب الفعال في محاربة الإرهاب».

وأعمت مختلف وسائل الإعلام المغربية بما أورده برنارد باجولي، مدير المخابرات الخارجية الفرنسية السابق والسفير الفرنسي السابق في الجزائر، في كتابه الجديد «الشمس تشرق في الشرق» عن تصريحات للرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، حول المغرب، وقضية الصحراء، وقالت إن ما ورد في الكتاب خلف أزمة دبلوماسية بين الجزائر وباريس.

وقال إن بوتفليقة أبلغه في إحدى جلسات حديثهما، التي كانت تمتد لساعات، أنه لن يكون للجزائر شهر عسل مع المغرب، ولا المغرب العربي، إلى أن يتم التوصل إلى حل في القضية، وتحدث عن غضب المسؤولين الجزائريين من المغرب وتونس، حين كانوا يرون فيهما المستفيدين من الدعم، والاهتمام بالأوربيين، وكان لهما النصيب الأكبر من التعاطف في قضاياهما، بخلاف الجزائر التي لم تكن تنال شيئًا غير رسائل الصداقة والوقار والمودة من الشركاء الأوروبيين.

وقالت إن تصريحات باجولي حول ما قاله بوتفليقة عن المغرب والمغرب العربي، بالإضافة إلى حديثه عن صحة بوتفليقة المتدهورة، أغضبت الجزائر، فيما خرج السفير الفرنسي الحالي في الجزائر «كزافيي دريناكور» لمحاولة تهدئة الوضع، إن ما نشره باجولي في كتابه لا يمثل موقف فرنسا الرسمي، وإنما تصريحات فردية.

وأضافت أن الكتاب الجديد والنقاش الذي صاحبه كشفا عمق الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر، حيث رفعت فرنسا حراستها عن التمثيلية الدبلوماسية الجزائرية في باريس، وهو ما ردت عليه الجزائر بالمثل، بسحب الشرطة من حراسة المباني الفرنسية في كبريات مدن الجزائر، كالعاصمة وهران.