﻿وسط ضبابية موقف «النصرة» من اتفاق إدلب… رهان على «تيار العقلانية» داخل الهيئة

دمشق – «القدس العربي» : تتضارب الأنباء حول مدى قبول «هيئة تحرير الشام» بمسار الاتفاق المؤقت الذي توصل إليه الرئيسان التركي رجب طيب اردوغان والروسي فلادمير بوتين في القمة الثنائية التي عقدت قبل أقل من أسبوعين في منتجع سوتشي جنب إدلب ومحيطها كارثة إنسانية وحولها من ساحة توتر إلى منطقة استقرار، في وقت تسعى فيه أنقرة إلى إثبات قدرتها على تنفيذ تعهداتها وعلى رأسها إغلاق ملف «هيئة تحرير الشام» التي لا يبدو أن أمامها سوى خيارات ضيقة، خصوصاً وأن الضامن الإقليمي التركي، يبدي التزاماً أكثر إزاء تعهده بحل ملفها، فيما تنحصر هذه الخيارات حسب خبراء في التنظيمات الجهادية، إما بحل الهيئة لنفسها، وتوزيع عناصرها على بقية الفصائل، أو المواجهة العسكرية الشاملة بدعم دولي.

تزامناً قال مسؤول كبير في المعارضة السورية لوكالة رويترز إن هيئة تحرير الشام بعثت بإشارات إلى الجيش التركي مفادها الالتزام باتفاق إدلب بينما تركيا دخلت في مرحلة العد التنازلي لحسم ملف إدلب التزاماً ببنود الاتفاق مع الروس بينما تستمر ضبابية موقف النصرة التي تربك المشهد في إدلب. ولم تفصح الهيئة بشكل رسمي عن موقفها من اتفاق سوتشي، بالرغم من إعلان رفضها من قبل بعض شرعييها المهاجرين كأبي اليقظان المصري، وهو ما دعا مصادر واسعة الاطلاع لأن ترجح لـ»القدس العربي»، وجود انشقاقات داخل قيادات الصف الأول لدى «النصرة» قد تؤدي إلى فك ارتباطها واندماجها ضمن صفوف المعارضة المعتدلة.

انسحاب المتطرفين

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد صرح انه لا يمكن أن تستمر مساعي السلام السورية في ظل استمرار الرئيس بشار الأسد في السلطة، مضيفاً الأربعاء خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الجماعات «المتطرفة» بدأت الانسحاب من المنطقة التي ستكون منزوعة السلاح في محافظة إدلب.

وامام إصرار انقرة على تطبيق المهام الموكلة اليها قال القيادي في المعارضة السورية فاتح حسون ان هجوم اردوغان على رأس النظام السوري، ليس الأول، فقد كرر ذلك في عدة مناسبات، وهو تأكيد على ثبات الموقف التركي فيما يتعلق بالحل السياسي للثورة السورية، وكان من المناسب التأكيد من قبل تركيا على هذه المسألة خصوصاً بعد الاتفاق الأخير في قمة سوتشي والتوافق الروسي التركي على أدق التفاصيل بما يتعلق بالفصائل المتطرفة والخطوط التي ترسم حدود المنطقة منزوعة السلاح من الجانب التركي. مضيفاً «الى انه لا بد من الحديث عن الجانب الآخر والتزامات أنقرة المتعلقة بالاتفاق، فمن غير المقبول أن يكون رأس النظام في سوريا والعصابة التي حوله جزءاً من الحل وهم أساس المشكلة وعقدتها، ولا يمكن لأي سوري أن يتغاضى عن المجازر المروعة التي ارتكبها نظام الأسد في سوريا، وبصورة أدق لن تتحمل روسيا تبعات جرائم الأسد وخصوصاً جرائم السلاح الكيميائي، ولن تخرج من سوريا دون تنظيف هذا الملف بشكل كامل ولو تطلب الأمر محاكمة بشار الأسد أو تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية أو حتى تصفيته.

موقف «النصرة»

وحول ضبابية موقف هيئة تحرير الشام من الاتفاق الروسي التركي قال متحدث رسمي باسم هيئة تحرير الشام امس الخميس، لـ»القدس العربي» ان «لجنة إدارة الشؤون السياسية لم تعلن بعد موقفها من الاتفاق» مشيراً إلى ان الموضوع قيد الدراسة. في هذه الاثناء قالت جماعات معارضة معتدلة، إن لديها ثقة متزايدة في أن خصومها من المتشددين سيلتزمون بشرط مغادرة المنطقة منزوعة السلاح التي اقترحتها تركيا وروسيا بموجب اتفاق حال دون تنفيذ الجيش السوري هجوماً بدعم من روسيا، وذكرت مصادر عدة من المعارضة أن المقاتلين سواء من الجماعات المتشددة أو المعتدلة لم يبدأوا الانسحاب بعد.

فيما قال مسؤول كبير في المعارضة السورية حسب رويترز، إن هيئة تحرير الشام بعثت بإشارات سرية إلى الجيش التركي من خلال أطراف ثالثة في الأيام القليلة الماضية لتوصيل رسالة مفادها أنها ستلتزم بالاتفاق، وذكر المصدر ان «الأمور تسير بشكل جيد وهيئة تحرير الشام وعدت مبدئياً بتنفيذ الاتفاق دون إعلان الموافقة».

وتمتد المنطقة الأمنية والتي من المفترض ان تكون منزوعة السلاح على عمق 15 – 20 كم من خطوط التماس، والتي يُفترض أن يُسحب منها السلاح الثقيل على طرفي مناطق سيطرة المعارضة والنظام، ويشمل هذا العمق مناطق حيوية منها جزء كبير من مدينة حلب، إضافة إلى بلدات ومدن مثل نبل والزهراء وكسب وسلمى وغيرها، وتقدر المساحة الكلية المفترضة للمنطقة العازلة حسب مركز جسور بـ 3800 كم مربع، منها 1900 كم مربع في مناطق سيطرة المعارضة السورية، ويبلغ الطول التقديري للمنطقة حوالي 240 كم.

وفي حال تم تطبيق بنود الاتفاق، ستتحول منطقة خفض التصعيد الرابعة إلى منطقة استقرار مؤقتة ومنها إلى منطقة وقف شامل لإطلاق النار، وسيؤدي ذلك إلى وضع الآليات اللازمة لتفعيل الطريق الدولي حلب بين حلب ودمشق (M-5) والطريق الدولي بين حلب واللاذقية (M-4). كما ستقوم تركيا بتعزيز نقاط المراقبة لديها وتسيير دوريات مشتركة مع روسيا في المنطقة العازلة.

ومن جانب النظام السوري، أوضح المرصد السوري لحقوق الانسان ان قوات النظام والمسلحين الموالين لها لا يزالون في مواقعهم ضمن المنطقة المنزوعة السلاح، مضيفاً انه من الطرف الآخر توجد الفصائل العسكرية المعارضة، ضمن مواقعها ومناطقها ونقاطها ضمن المنطقة المزمع نزع السلاح منها، حيث لم يرصد المرصد، أية انسحابات لكلا الطرفين من المنطقة الممتدة من ريف اللاذقية، مروراً بمحافظتي حماة وإدلب وصولاً إلى ريف حلب الجنوبي الغربي.

وكذلك لم يتم سحب وتسليم أي منهما لسلاحه في المنطقة المقرر نزع السلاح فيها، فيما كان المرصد السوري نشر يوم الأربعاء ان المنطقة التي جرى التوافق عليها بناء على اتفاق بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم تشهد عمليات انسحاب معلنة من قبل الفصائل الجهادية أو هيئة تحرير الشام أو الفصائل الإسلامية الأخرى والمقاتلة، من قرى وبلدات ونقاط الانتشار في منطقة نزع السلاح، والتي تسيطر الفصائل الجهادية على نحو 70% منها.