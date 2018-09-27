﻿اللغز الأمني المقلق في الأردن: من «إرحلي يا ثريا» إلى «فاردة عرس» تقتل طفلاً في الثالثة أمام الدرك

عمان- «القدس العربي» : المسافة عندما يتعلق الأمر بالعودة لمربع هوية الدولة والقانون في الحالة الأردنية تبدو أطول مما ينبغي سياسياً إذا قررت السلطة التوقف والتأمل عند مشهدين رصدا بعناية على هامش ما سمته الحكومة بالحوار الوطني في المحافظات حول قانون الضريبة.

وزير في الحكومة مختص بملف الشؤون القانونية هو مبارك ابو يامين يحتوي مواطنين غاضبين في مدينة الطفيلة معلناً أن من حق المواطن المحتقن شتم الحكومة. في المشهد الثاني وفي مدينة معان جنوبي البلاد ايضاً يدير احد الحراكيين الغاضبين مؤخرته علناً وامام الكاميرا للوفد الوزاري ثم يصمت الجميع. الدسم في التحليل العميق في المشهد الثاني لأن حوار الضريبة مع تسع محافظات أردنية نجح في أربع واخفق تماماً في خمس على الأقل عندما منع عدد محدود من الأشخاص، الوزراء من التحدث اصلاً. قيل وقتها ان الرئيس عمر الرزاز جازف بهيبة حكومته وطاقمه الوزاري عندما قرر اكمال الحوار نفسه بعدما حصل في مدينة الطفيلة المعترضة بالعادة أكثر من غيرها.

وقيل ايضاً إن إكمال الحوار مع العلم المسبق بأن بقية المحافظات ستقلد ما فعله بعض الحراكيين في الطفيلة كان قراراً اتخذ على اساس «أقل الخسائر» حيث سعت الحكومة لإقامة الحجة على اهالي المحافظات وتحت عنوان حضورها لحوارهم وتجاهل هذا الحوار من جهتهم.

البعد الأمني

في البعد الأمني انحياز ملموس لصالح السياسي. لكن التفاصيل تركت فالحكومة التي تزعم أنها بصدد منهجية حوار رغم الضجيج والصخب لم تستخدم آلية القانون وصلاحيات أذرع الأمن في تمكين غالبية من المواطنين حضرت لكي تتحدث أو تسمع. بمعنى آخر أقلية من أصحاب الصوت المرتفع رفعوا نسبة الحدة وحسموا تلك الحوارات لصالح إفشالها دون ردة فعل من الحكومة أو من الأجهزة الامنية التي كانت حاضرة بكل الأحوال في الوقت الذي يطرد فيه الوزراء أو يتم افشال التواصل معهم.

وبعيداً عن حقوق التعبير ومستوى الاحتقان الذي تعكسه مخاوف الأردنيين الاقتصادية والمالية يمكن القول أن الحكومة تواطأت أمنياً على الأقل عندما سمحت لانفعال بعض المواطنين بمنع آخرين حضروا بهدف الحوار. أخطر ما يدلل عليه ذلك في البعد الوطني هو أن اصحاب الصوت المرتفع والرافض في المجتمع يمكنهم اليوم ليس فقط مخالفة القانون إنما منع الحكومة من التحاور مع الناس لا بل منع الناس من التواصل مع الوزراء. ولا احد في هرم السلطة يريد مناقشة هذه التفصيلات وغياب القبضة الامنية سواء في محاسبة الذين أعاقوا الحوارات أو منعوها أو في تمكين من لا يريد أو تمكين من يريد الحوار مع الحكومة هو المؤشر الحيوي مجددا على حالة ضبابية في الأردن تبتعد فيه ابعاد حكم القانون .

الصورة النمطية

هذا لا يعني أن الحكومة أو الشارع على حق. ولا يعني إلا أن الطرف الحكومي والامني حاول «تسييس وتكييش» الحوارات الفاشلة أو تلك التي تم افشالها في الوقت الذي يفقد فيه القانون هيبته عملياً. أما عندما تعلق الأمر بالاستفسار والملاحظة فقد قيل بأن عدم التدخل الأمني في السيطرة على تلك الحوارات المخفقة كان ملتزماً بتوجيه صادر من رئيس الوزراء شخصياً وهي واقعة تؤكد السعي المسبق للعب سياسياً والصبر مرحلياً على ما يمثله ما حصل من اعتداء على قيمة القانون.

وفي كل حال ثمة من يتصور اليوم أن التركيز فقط على الصورة النمطية لرئيس وزراء جديد وحكومة إصلاحية يتطلب المجازفة ببعض الاعتبارات الأمنية والقانونية. لكن ما يحصل اليوم في الشارع الأردني يقلق كل الأطراف ويطيح بذلك السيناريو فالانطباع يتكرس بأن من يرفع صوته ويلجأ إلى العنف في مواجهة السلطة والحكومة يحظى بالأضواء مع ان سلطة القانون وأذرعه عملت بنشاط وفعالية عندما تعلق الأمر بنشطاء مدنيين يؤيدون فكرة الاعتصام والاحتجاج بلغة ناعمة. بكل حال تلك حسابات متقاطعة سياسياً وأمنياً اصبحت لغزاً في غرفة القرار الأردنية. وبكل حال تتراكم في ارشيف الذاكرة الأردنية المصور اليوم بعض الأحداث المؤسفة التي ينبغي ان تثير قـلق الجمـيع من قـيادة الدولـة إلى أصـغر مواطن.

ثمة هنا من شغل به الرأي العام خلال اليومين الماضيين على الأقل حيث قتل طفل في الثالثة من عمره بعد ضربه على جمجمته من قبل محتفلين بأحد الأعراس قرروا تأديب والد الطفل لأنه تجرأ على تجاوز واختراق موكب سياراتهم. والد الطفل القتيل هاشم الكردي ظهر على قناة المملكة مؤكداً انه إحتمى بدورية امن ودورية درك وأن ولده ضرب وحطمت سيارته من قبل مجموعة أشخاص بدون تدخل القوة الامنية في الميدان. وخلافاً لما تفعله الحكومة ورئيسها من مداخلات وتعليقات من مسائل ابسط بكثير لم يصدر أي بيان عن هذا الحادث المؤلم والمفجع.

في الاثناء قرر سبعة موظفين تقليد ما حصل سابقاً في جامعة آل البيت عندما طرد رئيس الجامعة ومنع من دخول مكتبه واستقال من منصبه حيث شاهد عشرات الآلاف من الأردنيين وصلة متلفزة يقرر فيها سبعة موظفين في فرع وزارة التربية والتعليم في منطقة الأغوار الشمالية منع مديرته واسمها ثريا بالمناسبة من دخول مكتبها وطردها مع الصراخ بعبارة مستنسخة من الربيع العربي .. «ارحلي ارحلي يا ثريا».

طبعاً في حادثة ثريا تدخّل وزير التربية الدكتور عزمي محافظة وقرر معاقبة الموظفين إدارياً لكن الصمت سابقاً على ما حصل في جامـعة آل الـبيت يـعزز اليـوم القناعة بأن أي موظف غاضب لأي سبب في مؤسسات وأجهزة الدولة يمكنه ان يأخذ بيده عاتق القانون والأصول البيروقراطية ويقرر تحت أي ذريعة منع مديره من الوصول إلى مكتـبه.

تلك حالة من العصيان والتمرد البيروقراطي تشابه إلى حد كبير تمرد بعض المواطنين في الحوار الوزاري سواء من الذين أداروا «مؤخراتهم» علناً للحكومة أو طردوها من قاعات في مؤسسات أهلية تم ترتيب الاجتماعات فيها اصلاً من قبل الحكام الاداريين الذين وقفوا جميعاً صامتين فيما حكومتهم تطرد فقط لأن رئيس الوزراء يريد ان يبقى ناعماً وديمقراطياً إلى اكبر حد ممكن وهو على الاقل ما تقوله رواية المستوى الامني لوقائع الاحداث.