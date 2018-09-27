﻿إيقاف رونالدو مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا

برلين – د ب أ: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، تلقى عقوبة الإيقاف مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا بعد حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة التي جمعت فريقه ببلنسية في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت البطاقة مثيرة للجدل بعدما ظهر وهو يسحب بقوة شعر مدافع بلنسية جيسون موريلو في الشوط الأول من المباراة التي فاز بها يوفنتوس 2/صفر. ويغيب رونالدو، الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات، عن مباراة فريقه المقبلة بالبطولة أمام يانغ بويز السويسري الثلاثاء المقبل، ولكنه سيكون قادرا على السفر لمواجهة فريقه القديم مانشستر يونايتد بعدها بثلاثة أسابيع.

بيكفورد يمدد تعاقده مع إيفرتون حتى 2024

لندن – د ب أ: مدد حارس المرمى جوردان بيكفورد، تعاقده مع فريقه إيفرتون الانكليزي. ووقع بيكفورد (24 عاما) عقدا جديدا مع إيفرتون حتى صيف 2024، كمكافأة له، بعدما أصبح الحارس الأساسي لمنتخب انكلترا حاليا. وقال بيكفورد: «تركيزي الحالي ينصب فقط على الفريق، نريد أن نصل إلى أفضل مركز في الدوري الممتاز». وأضاف: «هناك الكثير من المنافسة القوية بانتظارنا، ولكن في العام أو العامين المقبلين، إذا استطعنا الوصول لنهائي الكأس أو الفوز بلقب ما، فإن ذلك سيكون خطوة كبيرة للأمام». وأشاد بيكفورد، الذي انضم لإيفرتون من سندرلاند صيف العام الماضي، بالنادي الذي ساعده بأن يصبح الحارس الأول للمنتخب.

لاتفيا تستضيف أول بطولة أوروبية في 2019

نيون – الأناضول: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، تنظيم لاتفيا لأول بطولة قارية خلال الفترة المقبلة. ووفقا لموقع الاتحاد القاري: «نالت لاتفيا شرف تنظيم بطولة أمم أوروبا تحت 19 عاما خلال الفترة من 8 إلى 19 سبتمبر/أيلول 2019». ولم يسبق للاتفيا استضافة أي نهائيات قارية طوال الفترة الماضية ليتم منحها تنظيم أمم أوروبا للناشئين.

بايرن ميونيخ يفقد جهود غوريتسكا أمام هيرتا برلين

برلين – د ب أ: أعلن بايرن ميونيخ غياب ليون غوريتسكا لاعب وسط الفريق عن مباراته المقبلة أمام مضيفه هيرتا برلين اليوم. وقال المدرب نيكو كوفاتش: «كاحله ما زال متورما وسيغيب عن المباراة. سنصطحب لاعبا من فريق الشباب بدلا منه. باستثناء غيابه، لا توجد أي غيابات أخرى». وسينضم جوناثان ماير (18 عاما) الظهير الأيسر للفريق في مباراته المقبلة، بينما يستمر غياب رافينيا وكينغسلي كومان وكورنتين توليسو عن الفريق. وكان البايرن تعادل مع أوغسبورغ 1/1 الثلاثاء، وقال كوفاتش سيكون هناك بعض التدوير بين اللاعبين «لاستعادة قوتنا» وللحفاظ على الأساسيين في حالة جيدة خلال جزء مزدحم من الموسم. وتحظى المباراة بأهمية خاصة لكوفاتش لاعب هيرتا السابق والذي ولد في المدينة.

كومباني قائد مانشستر سيتي يتعهد بمساعدة المشردين!

لندن – د ب أ: قرر فينسنت كومباني قائد مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي، التبرع بكل أرباحه الموسم المقبل، لمساعدة المشردين في مانشستر. ووحد كومباني (32 عاما) جهوده مع آندي بيرنهام عمدة مانشستر وصحيفة «مانشستر إيفينينغ نيوز»، سعيا لتوفير سرير لكل مشرد ينام في شوارع المدينة. وسيتبرع كومباني بكل ما يحصل عليه من أرباح، لصالح صندوق مساعدة المشردين، الذي أسسه بيرنهام، حسب ما ذكرته الصحيفة. وقال المدافع البلجيكي: «لقد منحني مانشستر الكثير: مسيرة احترافية هائلة على أعلى المستويات، كما حظيت بدعم هائل من الجماهير، أنا مدين بالكثير.» وأضاف: «على مدار الأعوام العشرة الماضية، كنت محظوظا بلعب دور في انطلاقة السيتي إلى الأمام، كناد وكعلامة تجارية.» وتبرع بيرنهام أيضا بنسبة 15% من راتبه لصالح صندوق دعم المشردين.

المريخ ينتزع بطاقة التأهل إلى نهائي كأس السودان

الخرطوم – الأناضول: تأهل المريخ، إلى المباراة النهائية لكأس السودان. وتغلب المريخ على نظيره أهلي الخرطوم بثلاثية نظيفة في المربع الذهبي للبطولة. وينتظر المريخ في النهائي الفائز من لقاء هلال الأبيض وأهلي شندي. ودخل المريخ اللقاء مهاجما في محاولة لإحراز هدف مبكر وهو ما تحقق في الدقيقة الثانية عبر سيف تيري. وبعدها بخمس دقائق أضاف محمد عبدالرحمن الهدف الثاني. ومع حلول الدقيقة 35 أضاف تيري الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

يد البحرين بطلة آسيا للناشئين للمرة الثانية على التوالي

عمان – الأناضول: توّج المنتخب البحريني، بكأس آسيا للناشئين لكرة اليد التي أقيمت في الأردن للمرة الثانية على التوالي. وتغلب المنتخب على اليابان 34 -31 في المباراة النهائية. وأنهى البحرين الشوط الأول متقدما 17-16، في الوقت الذي واصل فيه البحرينيون سيطرتهم على مجريات اللقاء في الشوط الثاني إلى أن حسموا اللقاء. وسيكون منتخب البحرين، الممثل الأول لقارة آسيا في كأس العالم للناشين. وفي مباراة تحديد المركز الثالث، فازت السعودية على تايوان 29-26.