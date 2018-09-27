﻿بولت لديه فرصة إثبات موهبته في كرة القدم حتى مطلع العام!

برلين – د ب أ: قال مايك ميلفي مدرب سنترال كوست مارينرز الأسترالي لكرة القدم، إن العداء الجمايكي يوسين بولت يرجح أن لديه حتى شهر كانون الثاني/يناير المقبل لإثبات أحقيته في الحصول على عقد يجعله لاعب كرة قدم محترفا.

وقال ميلفي: «يوسين يتطور وهذا هو الشيء الرئيسي. منذ البداية، قلنا أنه بحاجة لبعض الوقت، قلنا أننا سنمنحه 12 شهرا إذا لزم الأمر». وأضاف: «هناك افتراض معقول في كانون الثاني/يناير المقبل يجب أن نحكم إلى أين وصل. سنقوم بجلساتنا الفردية معه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حتى يكون حصل على كل فرصه». ويخضع بولت (32 عاما)، حامل الزمن القياسي في سباقي 100 و200 متر، لفترة تجربة مع الفريق الأسترالي منذ آب/أغسطس الماضي، ويرجح أن يلعب مباراة ودية ثالثة مع الفريق الشهر المقبل.

وقال بولت: «بالتأكيد أنا متحمس، وإذا بدأت سيكون شيئا كبيرا بالنسبة لي. سيظهر هذا أن العمل الكبير الذي قمت به أجني ثماره وأن المدرب لديه ثقة بي، لذلك ستكون خطوة كبيرة لي».

وتقام المباراة يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر أمام فريق محلي من منطقة سيدني كما انها ستشهد جمع الأموال لمكافحة مرض الرعاش «باركنسون».

وتبدأ مباريات الدوري لفريق مارينرز يوم 21 أكتوبر المقبل بمواجهة مضيفه بريزبان رور بدون تواجد بولت في الفريق.