﻿ألمانيا تفوز بحق استضافة «يورو 2024» متفوقة على الملف التركي

نيون (سويسرا) – د ب أ: فازت ألمانيا بحق استضافة نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، بعد تفوق ملفها لطلب استضافة البطولة على نظيره التركي، في تصويت أمس في مقر الاتحاد الأوروبي (يويفا) بمدينة نيون السويسرية.

وأسدلت اللجنة التنفيذية لليويفا، الستار بذلك على المنافسة الشرسة بين الملفين على الاستضافة، من خلال عملية التصويت، وسبقها الاستعراض النهائي للملفين والذي استغرق 15 دقيقة. وفازت ألمانيا بحق استضافة البطولة الأوروبية للمرة الثانية في تاريخها، بعدما صوت لها 12 عضوا باللجنة التنفيذية، بينما صوت أربعة أعضاء لصالح تركيا، مقابل صوت وحيد باطل، حسب ما كشف عنه راينهارد غريندل، رئيس الاتحاد الألماني. وتملك ألمانيا تاريخا في استضافة البطولات الكبرى، حيث نظمت كأس أمم أوروبا في 1988، وكأس العالم مرتين في 1974 و2006 .أما تركيا، فأخفقت للمرة الرابعة في مساعيها لاحتضان منافسات البطولة الأوروبية. اذ أخفق الملف المشترك بين تركيا واليونان في الفوز باستضافة «يورو 2008»، كما فشل الملف التركي في استضافة «يورو 2012»، وخسر بفارق هزيل أمام فرنسا في الصراع على استضافة «يورو 2016»، ولم تنل تركيا أي نصيب من مباريات «يورو 2020» التي تقام فعالياتها في 12 دولة أوروبية. وقال ألكسندر سيفرين، رئيس اليويفا لدى الإعلان عن نتيجة التصويت: «كان لدينا ملفان قويان للغاية». وسادت حالة من الفرحة العارمة بين الحضور من الجانب الألماني في مقر اليويفا بنيون، بينهم غريندل ويواخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، وكذلك فيليب لام الذي كان قائدا للمنتخب الألماني المتوج بكأس العالم 2014، والذي ينتظر أن يرأس اللجنة المنظمة للبطولة. وقال لام: «لدينا استادات رائعة، ولدينا الجماهير التي تعشق الذهاب إلى الاستادات. نود الاحتفال بفعاليات هائلة في ألمانيا، نحن مضيافون، ونود استعراض ذلك مجددا عبر يورو 2024». وقال غريندل: «نعرف ما تعنيه استضافة البطولة الأوروبية. سعيد بأننا نجحنا في الإقناع عبر مفاهيمنا. إنه يوم جيد لكرة القدم الاحترافية وكذلك كرة القدم للهواة في ألمانيا. نشكركم على الثقة التي سنقدم كل ما بوسعنا لإثبات الجدارة بها.» وتقام البطولة الأوروبية عام 2024 بمشاركة 24 منتخبا، وتشهد إجمالي 51 مباراة، في عشر مدن ألمانية، هي برلين وكولون ودورتموند ودوسلدورف وفرانكفورت وغلسنكيرشن وهامبورغ ولايبزيغ وميونيخ وشتوتغارت، وسيجرى طرح نحو 2.8 مليون تذكر للبيع للجماهير، حسب ما جاء بملف الترشح. وتجدر الإشارة إلى أن دوسلدورف هي الوحيدة من المدن العشر، التي لم تشارك في استضافة كأس العالم 2006. وستقام المباراة النهائية لـ»يورو 2024» في مدينة ميونيخ أو برلين.