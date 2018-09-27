﻿عبقرية إيدن هازارد تنهي انطلاقة ليفربول المثالية

لندن – رويترز: وضعت عبقرية إيدن هازارد حدا لانطلاقة ليفربول المثالية هذا الموسم بعدما قاد تشلسي للفوز 2-1 في استاد «أنفيلد» في الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين الانكليزية.

واستهل ليفربول الموسم بتحقيق ستة انتصارات متتالية في الدوري الممتاز بجانب فوزه في دوري أبطال أوروبا لكنه خرج من كأس الرابطة بعد عزف منفرد من هازارد منح فريق المدرب ماوريتسيو ساري هدف الانتصار في الدقيقة 85. ووضع مهاجم تشلسي السابق دانييل ستاريدج ليفربول في المقدمة في الدقيقة 58 بتسديدة بهلوانية ليعوض فرصة أضاعها أمام مرمى مفتوح. وتعادل ايمرسون لتشلسي في الدقيقة 79 من متابعة لتسديدة بالرأس من روس باركلي ارتدت من الحارس سيمون مينيوليه بعد ركلة حرة نفذها هازارد. وراجع حكم الفيديو الهدف وأثبت صحته رغم أن يورغن كلوب مدرب ليفربول شعر بأنه كان يجب أن يلغى بداعي التسلل. وحسم النجم البلجيكي الذي نزل بديلا في الدقيقة 56، اللقاء بعد مراوغة العديد من لاعبي ليفربول وأنهى الهجمة التي قادها بنفسه بشكل رائع. وقال جانفرانكو زولا مساعد مدرب تشلسي: «إنه هدف مذهل. ليس فقط بسبب جماله بل لتوقيته أيضا. هازارد ليس أحد أفضل لاعبي الدوري الانكليزي وحسب، إن لم يكن الأفضل، بل أحد أفضل اللاعبين في أوروبا والعالم». وأضاف: «من وجهة نظري لم نشاهد أفضل ما لديه بعد. إنه مبهر». وسيتجدد اللقاء بين الفريقين في استاد «ستامفورد بريدج» غدا السبت في الدوري الممتاز. وحقق وستهام فوزا ساحقا 8-صفر على مكليسفيلد المنتمي للدرجة الثالثة، كما سجل داني ويلبيك هدفين في فوز أرسنال 3-1 على برينتفورد. وبلغ توتنهام دور 16 بتغلبه بركلات الترجيح 4-2 على واتفورد في مواجهة بين فريقين من الدوري الممتاز انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 2-2. وتغلب نوتنغهام فورست 3-2 على ستوك في لقاء بين فريقين من الدرجة الأولى.