﻿الدوري الإيطالي: ديبالا يكسر نحسه ويقود يوفنتوس إلى فوز جديد

روما – رويترز: أحرز باولو ديبالا هدفه الأول هذا الموسم ليقود يوفنتوس المتصدر لانتصار 2-صفر على بولونيا والحفاظ على بدايته المثالية في الدوري الإيطالي.

وسيدخل يوفنتوس، الذي يملك 18 نقطة من ست مباريات، المواجهة ضد ضيفه نابولي غدا السبت متقدما عليه بثلاث نقاط بعدما تغلب وصيف البطل في الموسم الماضي 3-صفر على بارما بفضل ثنائية من أركاديوش ميليك. وحقق بولونيا فوزا مفاجئا على روما يوم الأحد، لكن مقاومته استمرت لمدة 12 دقيقة فقط أمام البطل الساعي للقبه الثامن على التوالي. وهيأ ديبالا الكرة إلى بليز ماتودي لكن الحارس أوكاش سكوروبسكي تصدى للكرة لترتد إلى اللاعب الأرجنتيني وهو هدفه الأول مع يوفنتوس منذ الخامس من مايو/ايار والذي كان أمام المنافس ذاته. وساهم ديبالا في الهدف الثاني بعد ذلك بأربع دقائق عندما أرسل تمريرة عرضية إلى كريستيانو رونالدو الذي هيأ الكرة لماتودي ليهز الشباك من زاوية صعبة. ولم يجد نابولي صعوبة بعدما افتتح لورينتسو انسيني التسجيل في الدقيقة الرابعة أمام بارما الوافد الجديد. واستقرت تسديدة ميليك بعيدة المدى في بداية الشوط الثاني في الشباك قبل أن يضيف اللاعب البولندي الهدف الثالث من مدى قريب في الدقيقة 87 ليمنح فريق المدرب كارلو أنشيلوتي فوزه الخامس في ست مباريات. وأحرز الوافدان الجديدان خواكين كوريا وفرانشيسكو أكيربي هدفين ليفوز لاتسيو 2-1 على مستضيفه أودينيزي ليظل في المركز الثالث متأخرا بثلاث نقاط عن نابولي. وتابع أكربي القادم من ساسولو، كرة في الشباك عند مرور ساعة من اللعب وسجل الأرجنتيني كوريا هدفه الأول منذ انتقاله من أشبيلية من مجهود فردي بعد ذلك بست دقائق. وصمد لاتسيو بعدما قلص برام نويتينك الفارق قبل عشر دقائق من النهاية. ووضع روما حدا لابتعاده عن الانتصارات في خمس مباريات بجميع المسابقات بفوز كبير 4-صفر على فروزينوني بفضل أهداف جينغيز أوندر وخافيير باستوري وستيفان الشعراوي وألكسندر كولاروف. وبعد التقدم في الدقيقة الثانية أضاف باستوري الهدف الثاني بكعب القدم قبل أن يحول الشعراوي تمريرة أوندر في الشباك بعد 35 دقيقة فقط من البداية ثم اختتم كولاروف الرباعية قبل ثلاث دقائق من النهاية. ولم يحرز فروزينوني الوافد الجديد أي هدف هذا الموسم واهتزت شباكه 16 مرة في ست مباريات ويملك نقطة واحدة. وفاز جنوى 2-صفر على كييفو متذيل الترتيب، فيما تعادل أتلانتا بدون أهداف مع تورينو وبالنتيجة ذاتها كالياري مع سامبدوريا.