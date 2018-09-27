﻿الدوري الاسباني: هزيمتان مخجلتان لبرشلونة وريال مدريد أمام المتعثر ليغانيس وإشبيلية في الجولة السادسة

مدريد – رويترز: تلقى برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني هزيمة مفاجئة 2-1 أمام مستضيفه المتعثر ليغانيس، فيما سقط ريال مدريد 3-صفر في أشبيلية، ليخسر الفريقان للمرة الاولى في اليوم ذاته منذ يناير/كانون الثاني 2015.

ووضع فيليب كوتينيو برشلونة في المقدمة أمام متذيل الترتيب في الدقيقة 12 بتسديدة رائعة، لكن زمام الأمور أفلت من الفريق الكتالوني بشكل مثير في بداية الشوط الثاني. وأدرك المغربي نبيل الزهر التعادل من ضربة رأس في الدقيقة 52 ثم أضاف أوسكار رودريغز (20 عاما) الهدف الثاني بعد نحو 60 ثانية ليشعل حماس 12 ألف مشجع في استاد «بوتاركي». ومنحت هزيمة برشلونة المفاجئة الفرصة للريال لاقتناص الصدارة بفارق ثلاث نقاط، لكن بطل أوروبا تلقى درسا قاسيا على يد أشبيلية الذي أحرز جميع أهدافه في الشوط الأول، وهي الهزيمة الأولى للريال مع المدرب يولين لوبيتيغي. واحتفظ برشلونة بالصدارة برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن الريال بعد ست مباريات. ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 11 نقطة متقدما بنقطة واحدة على أشبيلية. ومنح المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا فريقه أشبيلية بداية مثالية عندما هز الشباك من مدى قريب في الدقيقة 17 بعد سوء تفاهم بين مارسيلو البعيد عن مستواه وكاسيميرو. واستفاد سيلفا المعار من ميلان من خطأ من الحارس تيبو كورتوا ليضيف هدفه السادس هذا الموسم ويتقاسم صدارة الهدافين مع ليونيل ميسي، وكاد غاريث بيل أن يقلص الفارق للريال لكن تسديدته ارتدت من القائم. وسحق أشبيلية مستضيفه ليفانتي 6-2 في آخر مباراة، ولم يرحم الريال على مدار الشوط الأول. وبعدما ردت العارضة كرة من فرانكو فاسكيز، هز وسام بن يدر الشباك في الدقيقة 39 وهو هدفه السادس في أسبوع ليفتح الطريق أمام الفوز الرابع على التوالي لأشبيلية في الدوري على أرضه ضد الريال. واستمرت معاناة الريال عندما ألغى الحكم هدفا للوكا مودريتش بداعي التسلل بعد نقاش طويل مع حكم الفيديو المساعد، وخرج مارسيلو بسبب الإصابة لتتعقد فرصته في اللعب ضد أتلتيكو في قمة العاصمة يوم السبت. وجاء توقيت إصابة مارسيلو ضد مصلحة الريال، إذ لعب الفريق آخر 20 دقيقة بعشرة لاعبين بعدما أجرى المدرب لوبيتيغي جميع تغييراته. وسيتعرض إرنستو بالبيردي مدرب برشلونة لانتقادات بسبب إراحة العديد من لاعبيه بعد التعادل المفاجئ 2-2 مع ضيفه جيرونا يوم الأحد. وفي الرحلة إلى ضواحي مدريد اعتمد بالبيردي على توماس فرمالين بدلا من خوردي ألبا في خطة غير معتادة باللعب بثلاثة مدافعين، وأعطى المهاجم منير الحدادي فرصة اللعب أساسيا لأول مرة منذ العودة من ألافيس على حساب لويس سواريز. وأفلت الزهر من رقابة فرمالين ليتعادل بضربة رأس ثم ارتكب جيرار بيكي خطأ فادحا بعد ثوان معدودة ليساعد رودريغز على تسجيل الهدف الثاني للفريق الذي يخوض موسمه الثالث في دوري الأضواء ويقوده لفوز غير متوقع، لكنه كان مستحقا. وقال بالبيردي: «من الصعب أحيانا تفسير ما يحدث في مباراة. تسيطر على اللعب ثم يلحق بك المنافس الأذى في دقيقة واحدة كما فعل ليغانيس». وأضاف: «أردنا تسجيل الهدف الثاني لكن التقدم بهدف واحد ليس كافيا. لم نصنع فرصا كافية كما أردنا وأضعنا خمس نقاط في ثلاثة أيام ومن الصعب تفسير ذلك».