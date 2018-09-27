﻿«نيويورك تايمز»: 4 دول في مجلس الأمن متواطئة في جرائم ضد الإنسانية وتسكت على قتل اليمنيين

لندن – «القدس العربي»: كتب المعلق وليم كريستوف في صحيفة «نيويورك تايمز» تحت عنوان «كن غاضباً من الدور الأمريكي في البؤس اليمني». وقال إن الولايات المتحدة توفر القنابل ودعم آخر للحرب التي قتلت مدنيين وخلقت مجاعة.

ودعا الكاتب القارئ ليوفر ولو لحظة للالتفات إلى جريمة ضد الإنسانية في اليمن. مشيراً لطغيان الأخبار حتى الإدمان على النقاش المتعلق بتعيين قاض في المحكمة العليا بريت كافانو وعلاقة الرئيس دونالد ترامب المتوترة مع نائب وزير العدل رود روزنستاين.

وقال كريستوف إن الرئيس الأمريكي لم يذكر اليمن في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء مع أن أمريكا تساعد على قتل وتشويه وتجويع أطفاله. وهناك ما يقرب من ثمانية ملايين يمني يعيشون على حافة المجاعة بسبب فشل المحاصيل الزراعية وما يرتكبه حلفاء الولايات المتحدة. ووصفت الأمم المتحدة ما يجري في اليمن بأنه أسوأ كارثة إنسانية في العالم «ونحن مسؤولون عنها». وقال إن قنبلة صنعتها شركة لوكهيدمارتن ضربت حافلة مدرسية الشهر الماضي وقتل 51 شخصاً. وقبل ذلك قتلت قنابل أمريكية 155 كانوا في بيت عزاء و 97 شخصاً كانوا في السوق. وأضاف أن الأطفال اليمنيين الجوعى أجبروا على أكل حساب مر مصنوع من الحشائش.

وحتى الذين ينجون من المجاعة سيظلون يعانون طوال حياتهم من الناحية العقلية والجسدية. وفي الوقت الذي تظل فيه قضايا أمنية دولية يمكن التحاور فيها إلا أن هذه الأزمة في اليمن: تصرفنا لا يمكن فهمه. وحسب ديفيد ميليباند، وزير الخارجية البريطاني السابق ومدير لجنة الإنقاذ الدولية الحالي إن الأزمة في اليمن هي من «صناعة البشر». وعاد ميليباند من اليمن حيث قال: «ليست هذه حالة يستحق فيها النصر فالمعاناة الإنسانية لا أحد يتنصر فيها باستثناء المتطرفين الذين يستفيدون من الفوضى».

ويقول كريستوف إن الولايات المتحدة لا تشارك مباشرة في ضرب المدنيين لكنها توفر الدعم الأمني والسلاح والوقود في الجو لمساعدة السعودية والإمارات العربية المتحدة في الغارات الجوية وتدمير الإقتصاد وتجويع الشعب. ويهدف السعوديون لسحق المتمردين الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء وتحالفوا مع إيران. ويعلق إن هذا درس متقن في الواقعية السياسية «لأننا نكره آيات الله في إيران ولكننا مستعدون لتجويع أطفال المدارس اليمنيين». ونقل الكاتب ما قاله كينث روث، مدير «هيومان رايتس ووتش» «جعلت إدارة ترامب نفسها متواطئة في جرائم اليمن». وكتب كريستوف قائلاً «لنكن واضحين فهذه كارثة أخلاقية للحزبين، لأن السياسة بدأت في عهد الرئيس باراك أوباما ولكن بضمانات، إلا أن ترامب ضاعفها وقام بإلغاء الضمانات».

ويقول روبرت مالي، المسؤول السابق في عهد أوباما ورئيس مجموعة الأزمات الدولية حالياً إن «الحرب في اليمن اليوم هي أسوأ كارثة إنسانية على مستوى» واعترف روبرت مالي بالخطوات غير الموفقة التي قام بها أوباما و «لكن تحركنا وعدم تحركنا جعلنا وبشكل حتمي أننا متواطئون».

ويقول كريستوف إن التركيز على عرض «تلفزيون الواقع» الذي يديره ترامب في البيت الأبيض يجب أن لا يسمح له بشفط أوكسجين الحياة والموت من القضايا المهمة. ويجب أن لا يسمح لدراما ترامب لكي تلغي مأساة دولية.

ويعلق كريستوف قائلاً إن المذبحة في اليمن لم تثر غضبنا لأن السعوديين استخدموا الحصار المفروض على اليمن لمنع الصحافيين «فأنا أحاول منذ عامين لكن السعوديين منعوا جماعات الإغاثة من السماح لي بالسفر معها».

ويرى الكاتب ان كلا الطرفين في اليمن تصرفا بطريقة وحشية والطريق الوحيد للخروج من الحرب هو الدبلوماسية و»يبدو أن على التنازل. وكلما زودناه بالأسلحة كلما طال أمد المعاناة. ويجب علينا استخدام تأثيرنا والحد من تصرفات السعوديين لا التصفيق لهم».

وأشاد الكاتب بجهود أعضاء الكونغرس الهادفة لوقف الحرب حيث قاد كل من كريس ميرفي عن ولاية كونيكتيكت ومايك لي عن ولاية أوتا للحد من بيع السلاح إلى السعودية بسبب حرب اليمن وحققت جهودهما تقدماً جيداً و44 صوتاً. وهناك جهود أخرى جارية.

واتهم الكاتب قادة العالم الذين تجمعوا في الجمعية العامة لإلقاء خطابات بالنفاق. فروسيا غارقة حتى غرتها في جرائم الحرب في سوريا والصين تعتقل مليون مسلم من الإيغور وتدافع عن ميانمار وجرائم الإبادة التي مارستها ضد مسلمي الروهينجا وتساعد الولايات المتحدة وبريطانيا السعودية على ارتكاب جرائم الحرب في اليمن. وهذا أمر مثير للتقزز فأربع من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن متواطئة في جرائم ضد الإنسانية. ويختم بالقول إن الكثير من اليمنيين يعبرون عن غضبهم عندما يكذب ترامب او يكتب تغريدات لا يمكن التسامح معها. ولكن علينا ان نحفظ غضبنا لشيء أكثر وحشية و«هي مساهمتنا في تجويع الأطفال ومفاقمة أسوأ كارثة إنسانية في العالم».

… وأمريكا في عهد ترامب وحيدة متهورة وأصبحت مسخرة بين الأمم

تقول مستشارة الرئيس باراك أوباما لشؤون الأمن القومي سوزان رايس في صحيفة «نيويورك تايمز»: لقد عانت أمريكا إهانة جديدة حيث انفجر العالم ضاحكا على الرئيس دونالد ترامب الذي لم يعد استعراضه الكاذب يثير الصدمة بل يدعو إلى السخرية.

فقد وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة محاصراً وذاهلاً تلاحقه التحقيقات في التدخل الروسي بانتخابات عام 2016 والطعنات في الظهر من إدارته والإنتخابات النصفية التي تلوح بالأفق ومشاكل ترشيحه القاضي بريت كافانو للمحكمة العليا الذي ينتظر تأكيد تعيينه في الكونغرس.

وفي النظرة الأولى ربما كان ظهوره الثاني في الأمم المتحدة مجرد تبجح وتهنئة للنفس والحديث عن القومية الإنعزالية وانحناءة على مذبح السيادة، أي مثل العام الماضي.

وإزاء هذه الدراما فمن الخطأ النظر إلى زيارة ترامب على أنها مجرد لقاءات عدة ورسائل مربكة بل يجب على المراقب الحقيقي أن لا ينحرف عن الرسالة الحقيقية في مجلس الأمن الأمم المتحدة لأنها تحمل نذر شؤم. مشيرة إلى أن الرئيس تجاهل وعلى أربع جبهات حيوية للسياسة الأمريكية التهديدات وأذكى نزاعات جديدة ليست ضرورية. وترى رايس أن ما هو أخطر من خطاب ترامب الأيديولوجي للجمعية العامة للأمم المتحدةهي تعليقاته يوم الأربعاء أمام مجلس الأمن الدولي حيث أصبح لدينا أسباب عدة للاستنتاج أن ترامب يعني ما يقول وينفذ معظم تهديداته بشكل عام.

وقالت إن الرئيس ضاعف من جهوده لتبرئة روسيا وتقليل الخطر الذي تمثله على أمريكا وحلفائها. ففي جلسة مجلس الأمن المخصصة لمنع انتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية تجاهل هجوم روسيا الأخير باستخدام غاز أعصاب قاتل أدى لإصابة أربعة أشخاص في بريطانيا. وفشل في ذكر اسم روسيا باعتبارها المنتهك الرئيسي لعقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية. وفشل في شجب أكاذيبها المستمرة للتغطية على استخدام النظام السوري السلاح الكيميائي. فلم يذكر ترامب في زيارته التي كانت تؤكد على أهمية السيادة تدخل روسيا في الأسس الديمقراطية الأمريكية. ولأسباب ستتضح لاحقاً يواصل ترامب تبني عدوا خطيرا وعلى حساب الأمن القومي الأمريكي.

أما الأمر الثاني فهي كوريا الشمالية التي أعطى الرئيس انطباعاً خاطئاً أنه عالج خطرها. فمع أن الحوار بين الكوريتين ولقاء ترامب مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون أحسن من «النار والغضب»، وكذا وقف كوريا الشمالية لاختبار الصورايخ والبرامج النووية حيث تعد خطوة أولى لكننا لم نصل بعد إلى تخليص كوريا الشمالية من سلاحها النووي بشكل قاطع ولا رجعة عنه عما كان عليه الوضع في العام الماضي. وتقول رايس إن ترامب يمدح شجاعة كيم ويعبرعن حبه لديكتاتور ويدق إسفيناً بين الولايات المتحدة وحلفائها في جنوب شرق آسيا ويحاول شراء الوقت في إدارة بواشنطن تبدو راضية للحفاظ على وهم تقدم في المحادثات.

أما الجبهة الثالثة التي تجاهلها ترامب بل وأذكى النزاع معها فهي الصين حيث صعد الأزمة معها من الحرب التجارية ونقلها للمجال السياسي والأمني بدون أن يقدم أي ذرة من دليل. واتهم ترامب من قاعة المجلس الصين بالتدخل في الإنتخابات النصفية و «ضد إدارتي» وقال إنهم «لا يريدونني أو لا يريدوننا الفوز لأنني أول رئيس يتحدى الصين تجارياً».

وتعلق رايس أن الاتهام مثير للصدمة وهو يحاول المساواة بين الصين وروسيا والتي ثبت أنها تدخلت في الانتخابات وتجنب الرئيس ذكره. ويهدف كذلك لإذكاء المشاعر المعادية للصين داخل القاعدة الإنتخابية الجمهورية. بشكل يكون مبررا للحزب إن فشل في الحفاظ على مجلسي النواب والشيوخ.

وتقول إن إدارة ترامب تسيء تقدير الصين وتفترض أنها مستعدة لأن تتقبل تشويهاً لسمعتها أمام الرأي العام. ولكن الخطر بدا هذا الأسبوع من انتقال الحرب التجارية إلى حرب اقتصادية ونزاع مضر.

أما القضية الرابعة فهي تأكيد إدارة ترامب أنها مصممة على سحق إيران اقتصادياً وربما عسكرياً. ففي أيار (مايو) وبناء على مبررات كاذبة لمنع إيران من الحصول على السلاح الكيميائي قرر الخروج من «اتفاقية عام 2015 الرهيبة مع إيران». وقرر هذا الأسبوع زيادة العقوبات على إيران محذراً أي شخص أو كيان لا يلتزم بهذه العقوبات بتداعيات خطيرة». ورفع مستشار الأمن القومي جون بولتون من سقف التهديد حيث استهدف حلفاء أمريكا المقربين. وقال «لا نريد لأحد أن يتحايل على عقوباتنا سواء أوروبا أو أي طرف آخر». وفي لغة تهديدية قال «لو أغضبتمونا، ولو تسببتم بالأذى لمواطنينا وواصلتم الكذب والخداع، نعم فستدفعون الثمن الباهظ». وقال: «نحن نراقب وسنلاحقكم». وترى رايس أن قعقعة الحرب ضد إيران تسبق منظور الحرب في الخليج الفارسي لو أراد ترامب حرفاً للانتباه أكثر مما يقوم به يومياً على «تويتر».

وهي تعتقد أن زيارة ترامب للأمم المتحدة هذا الأسبوع على مسار خطير بشكل باتت أمريكا تبحث عن صراع مع دول قوية لا تريده. وفي هذه الأوقات المثيرة للقلق، تقف أمريكا بين دول العالم وحيدة، متهورة وأصبحت مثاراً للسخرية.

«فورين بوليسي»: اردوغان يدعو لإصلاح الأمم المتحدة ووضع الأسس لمنظمة جديدة

في مقال نشرته مجلة «فورين بوليسي» دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى إصلاح الأمم المتحدة ولكن ليس بطريقة تمارس فيها القوى الكبرى سطوتها عليها مثل الولايات المتحدة. وقال إن الإصلاح هو الوسيلة كي تحسن المنظمة الدولية من أدائها. وأضاف أن لقاء قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة هو مناسبة لتبادل الآراء حول المشاكل الملحة التي تواجه الإنسانية اليوم. وعلق على تيمة اللقاء هذا العام وهي «جعل الأمم المتحدة مهمة لكل الشعوب» قائلاً إنها مهمة وتجسد التحديات الحقيقية التي تواجه المنظمة اليوم، فرغم العمل الجاد الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة المختلفة إلا أن المؤسسة الدولية تواجه مشكلة مصداقية.

ويرى أن مشكلة الأمم المتحدة الرئيسية نابعة من مجلس الأمن الدولي وفشله في الحفاظ على وعده بنشر السلام والأمن في العالم. فمن البوسنة إلى رواندا إلى سوريا واليمن إلى فلسطين لم ينجح أكبر جهاز للقرار في المنظمة بمنع المذابح أو جلب المجرمين عن الجرائم الشائنة للعدالة. فتحت سمع ونظر الأمم المتحدة استخدمت الأنظمة الشمولية الأسلحة التقليدية والدمار الشامل ضد المدنيين الأبرياء. بل وارتكبت بعض الأنظمة عمليات إبادة بدون مواجهة تداعيات أفعالها. وفشلت الأمم المتحدة في دعم ملايين الأطفال الذين يعانون من فقر مدقع وفقر تغذية والذي كما تعرف تركيا، جيداً لم تكن قادرة على اتخاذ الخطوات اللازمة لتخفيف معاناة اللاجئين.

ويرى اردوغان ان قائمة الفشل طويلة، إلا أن الأمم المتحدة التي أنشئت لتكون قلب الإنسانية النابض توقف قلبها عن الخفقان. ويرى أن نقاد المنظمة الدولية ينقسمون إلى معسكرين رئيسيين. فالأول مثل تركيا وألمانيا يرى ضرورة إصلاح الأمم المتحدة ومعالجة مظاهر القصور. أما المعسكر الثاني، فهو صغير ويضم الولايات المتحدة ويفضل استغلال ضعف الأمم المتحدة وتقويض النظام الدولي الليبرالي. وأشار لقرار دونالد ترامب الخروج من مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية ومنظمة اليونسكو، المتخصصة بدعم العلوم والتعاون التعليمي والثقافي وقراره وقف الدعم عن منظمة الأونروا التي تعين وتعلم وتشغل اللاجئين الفلسطينيين. ووصف ترامب قراره يوم الثلاثاء بأنه «سياسة واقعية مبدئية». ويواصل الرئيس التركي قائلاً «في وقت يحتاج فيه للقيادة الدولية فمن المهم تحسين الأمم المتحدة لا تدميرها».

وفي حالة عدم استعداد الدول العظمى لتحمل مسؤوليتها، ولو لم تكن الحفنة القليلة من الدول التي تستفيد من منافع النظام الدولي غير ملتزمة بالإصلاح ولو واصل عدد من مهندسي الأمم المتحدة مثل الولايات المتحدة يواصلون تدمير التعددية من خلال خطواتهم الفردية فقد حان الوقت لتعريف القيادة الدولية من جديد.

ودعا اردوغان لإنهاء احتكار مجموعة صغيرة من الدول والعمل على دعم القيادة الجماعية للدول التي تهدف حل ومواجهة التحديات العالمية. ولو ثبت ان القوى الكبرى غير مستعدة أو غير قادرة للتحرك فيجب على مجتمع الشعوب تحت مظلة الأمم المتحدة أو منظمة أخرى عمل ما هو ضروري.

واكد الرئيس التركي أن بلاده ستكون أحد الأعضاء. فقد ركزت بلاده خلال العقدين الماضيين على التركيز ولفت الإنتباه للقضايا المهملة. ففي عام 2013 أعلنت تركيا عن حملة تحت عنوان «العالم أكبر من خمسة» في إشارة للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وحذرت من أن الأمم المتحدة تواجه أزمة مصداقية ودعت كل الأطراف لاتخاذ كل الخطوات لجعل المنظمة ديمقراطية ومتشاوية ومتعددة و»لا أزال أحث مجتمع الأمم لإلغاء ممارسة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه إلى 20 دولة وتبني قواعد يسمح فيها لكل دولة المساهمة في لجنته».

ويقول إن بلاده ليست قوة اقتصادية أو عسكرية عظمى ولكنها برزت كزعيمة دولية لأنها أصبحت جزءاً من الحل في العراق وسوريا ومناطق أخرى. وهي اليوم تستقبل 4 ملايين لاجئ منهم 3.5 مليون لاجئ سوري وهي من أكبرالدول المانحة في المساعدات الإنسانية. ويجب على البقية في المجتع الدولي تحمل مسؤوليتهم كما يقول. إلا أن حجم أزمة اللاجئين تعطي صورة أنه لا يمكن حل المشاكل الملحة بدون العمل بشكل مشترك وعبر منظمات دولية مثل الأمم المتحدة.

وختم مقالته قائلاً: «لو لم تساعد الدول الكبرى فيجب على بقية المجتمع الدولي تولي الأمر بنفسها والإعلان عن عملية إصلاح شاملة للأمم المتحدة. فبعد كل هذا فنحن لا نعتقد ان بناء نظام دولي مهم للجميع يعني تفكيك النظام الحالي. ويتحمل الناس من كل أنحاء العالم مسؤولية العمل معاً واتخاذ الخطوات لدعم السلام والاستقرار والأمن ولجميع الإنسانية. ويجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة عمل أكثر من مجرد كونها مكاناً يلقي منه قادة العالم خطاباتهم ويشتركون في الشكوى. ويجب أن يكون هذا العام هو عام وضع الأسس لأمم متحدة جديدة».