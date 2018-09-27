﻿الأفلام التاريخية في الجزائر ساحة صراع بين الحكومة وسينمائيين

الجزائر – من حسام الدين إسلام: أثار إنتاج أفلام تاريخية في الجزائر جدلاً واسعًا في الأوساط الرسمية والفنية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لم يهدأ أبدا، بسبب مضمونها أو ممثلين يشاركون فيها.

ففي 30 الشهر الماضي، أصدرت وزارة المجاهدين (قدماء المحاربين) قرارًا بمنع عرض فيلم «العربي بن مهيدي»، للمخرج بشير درايس، مؤقتًا بسبب المحتوى.

و»بن مهيدي» (1923-1957) هو أحد قادة ثورة التحرير الجزائرية (1954-1962)، وولد في مدينة عين مليلة في محافظة أم البواقي (شرق)، وأعدمه الاستعمار الفرنسي، عام 1957.

وقالت الوزارة، في رسالة وجهتها إلى المخرج، إنّ «لجنة القراءة (خبراء حكوميون) أبدت جملة من التحفظات حول مشاهد عديدة تتعلق بالمسيرة النضالية للعربي بن مهيدي».

وفي 9 الشهر الجاري، قال وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، في تصريحات صحافية، إنه «لا يمكن عرض الفيلم إلا بعد الأخذ بعين الاعتبار تحفظات لجنة القراءة».

بعدها بأربعة أيام، عاد زيتوني ليطمئن الجمهور والمهتمين بالفن السابع أنّ «عرض الفيلم لن يُلغى، وتم استدعاء المخرج لتصحيح ما ورد من أخطاء في السيناريو».

الوزير دعا المخرجين إلى كتابة التاريخ بصورة صحيحة، مشددًا على أن الأفلام التاريخية، سواء القصيرة أو الروائية، تمر عبر المجلس العلمي ولجنة القراءة، لتصحيح أخطائها.

غداة تصريح الوزير، قال المخرج بشير درايس، إنّ الفيلم لن يُحذف منه أي مشهد، وتمت مناقشته مع لجنة وزارة المجاهدين لقطة بلقطة.

وتابع درايس، في منشور له على «فيسبوك»: «اتضح أنّ هناك سوء تفاهم حول تحفظات (لم يذكرها) أبدتها اللجنة خلال لقائي بها الخميس الماضي (13 الشهر الجاري)».

ديبارديو في «أحمد باي»

جدل كبير أثاره استقدام الممثل الفرنسي، جيرارد ديبارديو، المتهم في قضية اغتصاب في فرنسا، لتجسيد دور «الداي حسين» (1765-1838)، أخر دايات الجزائر العثمانيين (1818 -1830).

وأحدث فيلم المقاوم الجزائري «أحمد باي»، وهو آخر ولاة الشرق الجزائري إبّان العهد العثماني في الجزائر (1515-1830)، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ديبارديو.

وتزامن وصول ديبارديو إلى الجزائر، في 2 الشهر الجاري، مع فتح النيابة العامة في باريس تحقيقًا في شكوى تقدمت بها ممثلة تتهمه فيها باغتصابها.

في اليوم التالي لوصوله، دافع وزير الثقافة الجزائري، عز الدين ميهوبي، عن استعانة منتجة الفيلم، سميرة حاج جيلاني، بديبارديو.

وقال في تصريحات صحافية، إنّ «القضية الأخلاقية تتعلق بالممثل ولا تعنينا».

وشدد على أنّ ديبارديو قامة سينمائية معروفة وله مواقف مشرفة تجاه الجزائر».

وقالت المنتجة إنها تتحمل مسؤولية إسناد دور «الداي حسين» إلى ديباريدو.

وأردفت سميرة حاج جيلاني، على حسابها بــ»فيسبوك»: «لا حدود للسينما، وأنطوني كوين جسد شخصية عمر المختار، ولماذا لا يؤدي ديبارديو دور الداي حسين».

وكتبت الناشطة ديها عقوني، على صفحتها بـ»فيسبوك»،: «ديبارديو أنسب ممثل لدور الداي لو كنتم تعقلون».

وقالت: «أتعجب من الذين عارضوا تمثيل ديبارديو لدور الداي حسين في فيلم أحمد باي، وهم يبكون ويلطمون، لكون هذا الممثل فرنسي».

بدوره رأى السيناريست محمد شرشال أنّ «ديبارديو ممثل عالمي، وإذا رأى مخرج فيلم أحمد باي أنه يصلح لتجسيد الشخصية فما المانع؟».

وتابع، «العالم أصبح قرية صغيرة وفكرة المحلية أصبحت من لغة الخشب أمام الكفاءة والتفوق».

ومضى قائلا إنّ «فكرة الاستعانة بممثلين أجانب ليست حكرا على السينما الجزائرية».

في المقابل كتب الناشط عبد القادر الجزائري، على «فيسبوك»، «ديبارديو مغتصب الفتيات يهرب إلى الجزائر، إنّها فضيحة مدوية».

وأضاف: «الرجل هارب من مطاردة القضاء الفرنسي له بسبب فضيحة التحرش الجنسي، بناء على بلاغ رسمي للشرطة تقدمت به ممثلة فرنسية عمرها 22 عاما».

وأردف: «وجاء إلى الجزائر بتمويل من المنتجة سميرة حاج جيلاني للمشاركة في فيلم أحمد باي».

وقال الناشط صالح كحول: «ديبارديو الهارب من فرنسا والمتابع بتهمة يصنع الحدث مرّة أخرى».

واعتبر كحول أن «ما عرف عنه من مهازل أخلاقية قد تؤثر على أدائه لدور محوري».

وتساءل نشطاء آخرون عن غرابة اختيار ممثل فرنسي لدور أحد دايات الفترة العثمانية، معتبرين أن الأجدر هو إسناد الدور إلى ممثل تركي أو مسلم أيًا كانت جنسيته.

الرقابة والمال وحرية الإبداع

عن الجدل المثار حول الفيلمين، قال الناقد السينمائي الجزائري، نبيل حاجي، إن «فيلم (بن مهيدي) لم يُمنع عرضه».

وأضاف أن «وزارة المجاهدين تحفظت على مضمونه من خلال لجنتها المختصة كطرف ممول لهذا المشروع.. والفيلم لم تنته مختلف عملياته الفنية بعد».

وتابع أنّ «الجلسات التي جمعت المخرج مع الوزارة وصلت إلى اتفاق سيحرر العمل، ويُتوقع عرضه في الشهر المقبل».

وبالنسبة لفيلم «أحمد باي»، رأى حاجي أنّ «الجدل المثار حوله لا يفيد المشهد الفني الجزائري، ومشاركة ممثل فرنسي شهير فيه أمر عادي جدا».

وتابع أنّ الاتهام الموجه إلى ديبارديو بالاغتصاب لم تفصل فيه العدالة الفرنسية بعد، وهناك لغط كثير.

ودعا حاجي إلى ترك أصحاب العمل يشتغلون، وعند عرض الفيلم سيكون هناك حديث.

واعتبر أنّ «غياب تقاليد الصناعة السينمائية والتلفزيونية يحول المشاريع الفنية إلى ساحة للمعارك، فضلا عن وجود الدخلاء في المجال».

ولم يخف أنّ «تخصيص الحكومة لأموال كبيرة لإنتاج الأفلام التاريخية يثير لعاب الانتهازيين، ما يؤثر على جودة الأفلام ومصداقيتها التاريخية».

ويعتقد المدير الفني لمهرجان وهران للفيلم العربي، محمد علال، أنّ «رواية السلطة في الجزائر بعد الاستقلال تفرض نفسها في التعامل مع الذاكرة التاريخية للجزائريين».

واعتبر علال، وهو إعلامي، أنّ التمويل بات مشكلة، فالسلطة تختار رؤيتها للعمل الفني، ولكن هذا الأسلوب لا يخدم السينما بالضرورة.

وشدد على أنّ السينما ليست روايات رسمية، لوجود مساحة إبداع للمخرج وكاتب السيناريو وجب مراعاتها.

واعتبر أن «هذا ما تخشاه السلطة، لذلك تلجأ إلى الرقابة وتحديد الإطار والرؤية للأفلام، تجنبا لأي مفاجآت».

وأصدر سينمائيون جزائريون، هذا الأسبوع، بيانا نددوا فيه بما أسموه «الرقابة والضغوط الممارسة على الإنتاج السينمائي في الجزائر».

وجاء البيان، الذي وقعه 16 سينمائيًا، على خلفية منع الدولة عرض أفلام خلال سنوات 2015 و2016 و2018.

وقال السينمائيون إنّ الأفلام الممنوعة هي «بن مهيدي» (2018)، «شظايا الأحلام»، ليمينة بن قيقي (2018)، و»فوت أوف» لفيصل حموم، في 2016، و»القوى المضادة» لسماعيل بن مالك في 2015.

وتنفي السلطات وجود أي رقابة على الأعمال السينمائية والإبداعية في الجزائر.

وتقول إن أسباب منع عرض أفلام تتراوح بين «الترويج لنشطاء على شبكة الإنترنت صدرت بحقهم أحكام قضائية»، أو «المس برموز الدّولة وسيادتِها»، أو «ورود أخطاء في السيناريو». (الأناضول)