﻿الصين أعدمت قاتل تسعة أطفال

بكين ـ أ ف ب: أعلن القضاء الصيني، أمس الخميس، إعدام مرتكب هجوم عنيف بالسكين في الصين قُتل فيه تسعة تلاميذ وجُرح 12 آخرون.

وحكم على زاو زيوي بالإعدام في تموز/يوليو الماضي. وكان ارتكب جريمته انتقاما بعدما كان هدفا للسخرية خلال دراسته في المدرسة المستهدفة الواقعة في إقليم شانسي في شمال البلاد، على ما أفاد المحققون.

وقالت المحكمة الشعبية في مدينة يولين: «لم تكن الأمور تسير على ما يرام في حياة زاو زيوي وعمله، وكان يكنّ حقدا دفينا في قلبه واختار أن يجعل أبرياء يدفعون ثمن ذلك».

وقد اشترى الرجل البالغ 28 عاما خمسة سكاكين لقتل خمسة من زملاء الدراسة السابقين، لكنه لم يتمكن من الوصول إليهم فقرر الانتقام من تلاميذ حاليين في مدرسته السابقة.