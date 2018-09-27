﻿حذاء ثمنه 17 مليون دولار للبيع في دبي

دبي ـ أ ف ب: يُعرض للبيع في دبيّ حذاء مصنوع من الذهب والجلد والحرير والألماس بسعر 17 مليون دولار وهو حسب مصمميه الأغلى في العالم.

ويعرض الحذاء ذو الكعب العالي منذ الأربعاء في فندق برج العرب في دبي.

وقالت مصممته ماريا ماجاري التي تصمم الأحذية في شركة «جادا دبي» إنه صنع يدويا في إيطاليا، وفيه 236 قطعة من الألماس إضافة إلى قطعتين من الألماس الشفاف الذي لا شوائب فيه.

وقال هيمانت كارامشاندي الرئيس التنفيذي لشركة «باشن جولير» للمجوهرات: «دبي مدينة الأثرياء، نرى سوقا جيدة لهذه المنتجات في كلّ منطقة الخليج».

وتعد دبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم، وقد زارها العام الماضي نحو 16 مليون شخص.

وتضمّ مئات الأبراج وناطحات السحاب، وأشهرها برج خليفة الأعلى في العالم، الذي يبلغ ارتفاعه 828 مترا، إضافة إلى برج العرب المعروف بفندق «السبع نجوم».