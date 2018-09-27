﻿أكثر من ساعتين أمام الشاشات يضعف القدرات الذهنية للأطفال

باريس ـ أ ف ب: أظهرت دراسة حديثة أن القدرات الإدراكية تتراجع لدى الأطفال الذين يمضون أكثر من ساعتين يوميا محدّقين إلى الشاشات.

وأجرى هذه الدراسة فريق من الباحثين الكنديين وشملت 4520 طفلا بين سنّ الثامنة والحادية عشرة، في عشرين منطقة في الولايات المتحدة، ونشرت نتائجها في العدد الأخير من مجلة علمية.

ويمضي هؤلاء الأطفال في المتوسّط 3,6 ساعات يوميا على شاشات الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكومبيوتر أو التلفزيون، ما يخالف التوصيات الكندية بألا يزيد ذلك الوقت عن ساعتين في مقابل تسع ساعات نوم إلى إحدى عشرة، وساعة من الرياضة يوميا.

ومن الأطفال المشمولين في الدراسة، لا يراعي أكثر من 5٪ التوصيات الكندية الثلاث، فيما يخالفها كلّها أكثر من 29٪.

ولا ينام سوى 51٪ من الأطفال وقتا كافيا، ويمضي 37 ٪ منهم أقل من ساعتين أمام الشاشات و18 ٪ فقط يمارسون الرياضة ساعة يوميا، حسب استطلاع لعائلات الأطفال.