﻿السجن 30 عاما لمقامر قتل والدته

فرساي ـ أ ف ب: حكم على سائق حافلة سابق يبلغ الحادية والثلاثين في فرساي قرب باريس بالسجن 30 عاما بعد إدانته بتهمة قتل والدته ومحاولة قتل والده على خلفية ديون طائلة مرتبطة بإدمانه ألعاب الميسر.

وفي ختام مداولات استمرت ثلاثة أيام، أيدت محكمة الجنايات في منطقة إيفلين في ضواحي باريس طلب النيابة العامة وحكمت عليه بالسجن ثلاثين عاما. وكان المتهم يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وأوقف الرجل في أحد فنادق ليل (شمال) بعدما بقي فارا مدة ستة أيام. وكان متهما بخنق والدته في 15 آذار/مارس 2016 في منزل والديه في منطقة بليزير (إيفلين) وبضرب والده على الرأس بقبضة معول قبل أن يرغمه جيران على الفرار.

وعشية ذلك، كان والداه قد اكتشفا أنه اقترض مبلغ 27 ألف يورو.

وكان المتهم مدمنا لألعاب الميسر عبر الانترنت، ولا سيما المراهنات الرياضية منذ سبع سنوات، وكان يرزح تحت دين كبير وكان يستدين أكثر فأكثر مستخدما هوية أقارب له. وقد بلغت ديونه حوالي 200 ألف يورو.

وقال المتهم وهو يبكي متوجها إلى أشقائه: «أنا فعلا آسف للأذى الذي ألحقته بكم».