﻿مبادرة اسبانية لإنقاص 100 ألف كلغ من وزن سكان مدينة

نارون (إسبانيا) ـ أ ف ب: في نارون الإسبانية ينكب آلاف الأشخاص على ممارسة الرياضة مع حذف اللحوم المقددة والأطباق المقلية من طعامهم، إذ إن هذه المدينة تعهدت خسارة مئة ألف كيلوغرام من وزن سكانها الإجمالي.

ويقول الأخصائي في الطب العام كارلوس بينييرو، البالغ 63 عاما: «في القرن الحادي والعشرين ينسى الناس أنهم بتركيبتهم معدّون للمشي».

هذا الطبيب هو أحد القائمين الرئيسيين على برنامج للصحة العامة أُطلق في كانون الثاني/يناير في مدينته الصغيرة في منطقة غاليثيا (شمال غرب) كما أن مكافحة الأمراض القلبية الوعائية ترتدي أهمية خاصة لديه بما أنه شارف على الموت في سن الخامسة والأربعين.

وفي أحيان كثيرة، يستبدل بينييرو سترته البيضاء بالملابس الرياضية للتنزه في حديقة خضراء يقود فيها تمارين الإحماء بمشاركة نحو اثني عشر متنزها.

هذه المدينة الساحلية المطلة على المحيط الأطلسي تعد 40 ألف نسمة، بينهم تسعة آلاف شخص يعانون وزنا زائدا وثلاثة آلاف آخرون مصابون بالبدانة، حسب بينييرو. وتستحوذ غاليثيا المعروفة بأطباقها اللذيذة والدسمة بغالبيتها، على أعلى نسبة من الأشخاص أصحاب الوزن الزائد في إسبانيا، حسب دراسة أجرتها الجمعية الإسبانية لطب القلب.

ويقول بينييرو: «المناخ الماطر يدفعنا إلى ملازمة المنزل، ما يؤدي إلى تناول كميات كبيرة من السعرات الحرارية». وقد انضوى في هذا المشروع أكثر من أربعة آلاف شخص من سكان نارون، أي شخص من كل عشرة أشخاص في المدينة.

وللدلالة على الالتزام الجامع بهذه المبادرة، عمدت رئيسة البلدية ماريان فيريرو إلى أخذ وزنها مع مستشاريها البلديين بعدما وقفوا على ميزان عملاق.

ويجمع هذا المشروع الحميات الغذائية المعدّة بحسب حاجات كل شخص مع الأنشطة الجسدية المكيفة، وهو يسعى إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون هذه الآفة في مسعاهم لاستعادة الثقة في أنفسهم.

وتقول ماريا تيريزا رودريغيث، وهي ربة منزل في الخامسة والخمسين من العمر: «أمشي مع صديقات بينهن امرأة فوق سن الثمانين تتكئ على ذراعي».

ويظهر الارتياح جليا على محياها بعد رؤيتها وزنها على الميزان، إذ تقول: «في آذار/مارس كنت أزن 82 كيلوغراما أما الآن فبات وزني 70».

وتواظب هذه المرأة يوميا على ممارسة رياضة المشي أو التمارين الرياضية لساعة ونصف الساعة، إضافة إلى حصة للرقص في يوم الجمعة باتت قادرة على اتباعها «منذ أن زال ألم الركبتين لدي».

وفي المدينة، يقدم 18 مطعما أطباقا أقل احتواء على سعرات حرارية مع الترويج لحمية غذائية تسمى الحمية الأطلسية، وفيها تركيز على المنتجات البحرية.

ويوضح دييغو بلاتاس (37 عاما) خلال طهوه سمكة ماكريل وهو نوع محلي قليل التكلفة: «أستبدل بالملح طحالب ومنقوع أسماك أو محارا مجففا، كما أستبدل بالزبدة زيت الزيتون».