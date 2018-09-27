الفيلم الفلسطيني “برزخ” يحصد جوائز بمهرجان “الجونة” السينمائي

القاهرة : حصد الفيلم الفلسطيني “برزخ”، الخميس، جوائز مالية بـ”منصة” مهرجان “الجونة” السينمائي في مصر بدورته الثانية.

و”منصة الجونة” توفر فرصًا احترافية للمشاركين وصناع الأفلام مع خبراء صناعة السينما، إضافة إلى بناء شبكات تواصل تساعدهم على إنجاز مشاريعهم التي تحتاج إلى دعم فني ومادي.

وأعلنت إدارة المهرجان، في بيان، فوز فيلم “برزخ” للمخرجة الفلسطينية، ليلى عباس، بعدة جوائز قدرها 40 ألف دولار، بينها 10 آلاف دولار عن جائزة راديو وتلفزيون العرب (ART)، المقدمة لمشروعات الأفلام المشاركة في “منصة” المهرجان.

فيما حصدت المخرجة المصرية آيتن أمين، أكثر من جائزة بقيمة 30 آلاف دولار، عن فيلم “سعاد”، دون تفاصيل.

كما فاز مشروع الفيلم التونسي “فولاذ”، للمخرجين مهدي هميلي وعبد الله شامخ، بجائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار.

ومنح المهرجان المخرجة التونسية كوثر بن هنية، جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار، عن مشروع فيلم “الرجل الذي باع ظهره”.

والخميس الماضي، انطلقت فعاليات الدورة الثانية للمهرجان بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، شمال شرقي مصر، بمشاركة 36 دولة، ومن المقرر إقامة حفل الختام الجمعة.

ويتنافس في المهرجان 15 فيلما في “مسابقة الأفلام الروائية الطويلة”، و12 فيلما في “مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة”، و23 فيلما في “مسابقة الأفلام القصيرة”.

وتمثل الأفلام المشاركة في المهرجان 36 دولة؛ بينها فرنسا وهولندا وبريطانيا وروسيا وألمانيا وسنغافورة.

ومهرجان الجونة السينمائي، أسسه رجل الأعمال المصري البارز نجيب ساويرس، وقدم جوائز مالية للفائزين في دورته الأولى تتجاوز قيمتها الإجمالية 200 ألف دولار، وفق تقارير إعلامية.

( الأناضول)