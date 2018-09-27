معتقلي الرأي في السعودية: أنباء عن وفاة الشيخ سفر الحوالي بسبب الإهمال الطبي المتعمد في السجن

“القدس العربي” : نقلت جماعة تدافع عن معتقلى الرأي في السعودية أنباء تفيد بوفاة الشيخ سفر الحوالي اثر تدهور شديد في حالته الصحية داخل السجن بعد حرمانه من أى رعاية طبية منذ اللحظات الأولى لاعتقاله تعسفيا.

وقالت الجماعة على صفحتها الخاصة على ” تويتر” أنها تحمل السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن حياته، وطالبتها بالكشف عن مصيره فورا.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي على الفور بالتعليقات الغاضبة، ولاحظت بعض التعليقات ان اجهزة الامن السعودية قامت باغتيال 3 أشخاص في القطيف بهدف اثارة تغطية اعلامية لالهاء الناس عن الأخبار المنتشرة حول وفاة الشيخ سفر الحوالي.

وقال نشطاء ان الوفاة، التى لم يتم تأكيدها رسميا حتى الآن، كانت بسبب التعذيب وقطع الدواء عنه.

وكانت الجماعة قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه قد تأكد لها نقل الشيخ الحوالي إلى المستشفى بعد أن تدهورت صحته بشكل كبير مع إشارات لم يتم التأكد من صحتها عن مطالبة اندونيسيا للحكومة السعودية الكشف عن وضع الشيخ.

وقال الحساب المهتم بنشر أخبار النشطاء ومعتقلي الرأي في السعودية عبر تغريدات متسلسلة في الشهر الماضي: “عشرات ممن تم اعتقالهم بصحة جيدة تدهورت صحتهم داخل السجن بسبب الإهمال الطبي، فكيف بالشيخ سفر الحوالي الذي تم اعتقاله وهو مريض ومقعد في فراشه”.

وأضاف الحساب أن الشيخ سفر الحوالي كان في حالة صحية حرجة للغاية مع مرور أكثرمن شهر كامل على اعتقاله مع أبنائه الأربعة وشقيقه سعدالله.