اعتقال سوري في برلين للاشتباه بأنه يخطط لهجوم في إسرائيل

برلين : ذكرت وسائل إعلام ألمانية، الخميس، أن رجلا سوريا اعتقل في برلين للاشتباه في أنه يخطط لهجوم “إرهابي” في إسرائيل.

وقالت صحيفة “بيلد” إن الرجل خطط لاستخدام مواد كيماوية في الهجوم وقام بتجنيد آخرين للمشاركة فيه، وأوردت صحيفة “دي فيلت” أنباء عن هذه القضية أيضا .

وأكد متحدث باسم شرطة برلين فقط أن رجلاً سورياً ( 21 عاماً ) احتجزته وحدة خاصة، الأسبوع الماضي، وأنه كانت هناك مذكرة توقيف بشأن تورطه في مشاجرة قبل بضعة أشهر.

وقال المتحدث إن الرجل مازال رهن الاحتجاز.

(د ب أ)