رئيس بلدية هيوستن يطالب بفتح بيوت “الدمى الجنسية” في المدينة

تكساس – “القدس العربي” :

يواصل سيلفستر تيرنر، رئيس بلدية هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية، جهودا مثيرة للجدل من أجل فتح بيوت دعارة لممارسة الجنس مع الدمى.

وسيكون هذا المكان، الأول من نوعه في الولايات المتحدة إذا نجح تيرنر في منح ترخيص لشركة “كينكي دولز” التى تتخذ من تورنتو بكندا مقرا لها، لإفتتاح فرع في المدينة تحت اسم “بيت الحب”.

وزعم تيرنر إن هذا المكان ليس من الأعمال التى يرغب في الإعلان عنها أو يسعى لجذبها ولكنه مهتم بصحة وسلامة الناس في المدينة ، وقال انه يريد التأكد من ان القوانين التى ظهرت في التسعينات في القرن الماضي ما تزال قابلة للتطبيق على الاشياء التى تحدث هذه الايام .

واضاف ان البيوت المقترحة ، كما هو الحال مع الشركات الاخرى الموجهة نحو الجنس، لا يمكن أن تكون قريبة من أماكن العبادة ومراكز الرعاية اليومية او المدارس .

وأكد تقرير طبي في وقت سابق من هذا العام أنه لا يوجد دليل على أنه من الصحي ممارسة الجنس مع الدمى على الرغم من أن الشركة المروجة لهذه “البيوت” حاولت الترويج لهذه الافكار.

وكان هناك بعض الجهود في الولايات المتحدة للحد من هذه الصناعة، بما في ذلك إقرار قانون “الروبوتات الاستغلالية” الذى مرره مجلس النواب الأمريكي في يونيو/ حزيران، والذى استهدف بالدرجة الاولى منع الشركات من بيع الدمى الجنسية التى تشبه الاطفال.