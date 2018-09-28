غرق طائرة في بحيرة بدولة ميكرونيزيا

كانبرا: غرقت طائرة تابعة لشركة “إير نيوجيني” جزئيا إثر تحطمها وهبوطها في بحيرة قبالة مطار في تشوك، إحدى ولايات دولة ميكرونيزيا الواقعة في غربي المحيط الهادئ، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية الجمعة.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي عدة قوارب تحيط بالطائرة المغمورة جزئيا، لإنقاذ الركاب خارج مطار تشوك الدولي.

وقال مسؤولون إن الطائرة، وهي من طراز(بوينج 737 – 800) كان من المقرر أن تهبط في تشوك، أكبر مدينة من حيث عدد السكان في ميكرونيزيا، في طريقها من بوهنبي، وهي ولاية أخرى في تلك الدولة، قبل أن تطير إلى عاصمة بابوا غينيا الجديدة، بورت مورسبي.

ونقلت صحيفة “جوام باسيفيك ديلي نيوز” عن جيمي إيميليو، مدير مطار تشوك، أن جميع الركاب الـ 36 و 11 من أفراد الطاقم سالمين.

وأضاف أن أحدًا لم يصب بأية إصابات خطيرة وأن الركاب وطاقم الطائرة نقلوا إلى مستشفى محلي ويخضعون لفحوصات.

وقال إيميليو إن الطائرة كانت على بعد حوالي 150 مترا من المدرج وانتهى بها الأمر في البحيرة. (د ب أ)