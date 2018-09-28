لقاء فلسطيني-روسي لبحث القرارات الأمريكية “المدمرة “

لندن – “القدس العربي”: اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الخميس، على هامش اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأطلع عباس لافروف، على آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ظل انسداد العملية السياسية، والأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال وممارساته العدوانية بحق أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى القرارات الأمريكية المدمرة لعملية السلام.

وناقش عباس ولافروف، الدور الروسي والدول الأخرى في الخروج من هذا الوضع، والتذكير بخطة السلام التي طرحها الرئيس عباس في مجلس الأمن، الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام، حيث أكد لافروف، دعم بلاده للسلام، واهمية تعزيز العلاقات بين البلدين.