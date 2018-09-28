إيران ترفض اتهامات إسرائيل بشأن إخفاء “مستودع نووي سري”

طهران: رفضت إيران، الجمعة، اتهامات اسرائيلية بأنها تخفي “مستودعاً نووياً سرياً” بعد أن استخدم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحدي طهران.

وقال بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن هذه الادعاءات “لا أساس لها وسخيفة”، وفقا لما ذكرته وكالة فارس للانباء.

وأضاف قاسمي أن هيئة الإشراف الوحيدة المعترف بها في مجال تفتيش المنشآت النووية هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أقرت بسلمية برنامج إيران النووي في 12 مرة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وخلال خطابه في نيويورك يوم الخميس، قدم نتنياهو خرائط وصورا لما يزعم أنه موقع تخزين أسلحة نووية سرية في طهران.

وقال إن نحو 15 كيلوغراماً من المواد المشعة نقلت من الموقع إلى مواقع متفرقة من العاصمة في الأسابيع الأخيرة، داعياً الوكالة إلى التحقق من ذلك.

وسخر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من العرض الذي قدمه نتنياهو.

وكتب ظريف على تويتر قائلاً إن “إسرائيل هي النظام الوحيد في المنطقة الذي يمتلك برنامجا نوويا سريا وغير معلن ولديها ترسانة نووية حقيقية”.

وأضاف أن الوقت حان لكي تفتح إسرائيل “برنامجها النووي غير القانوني” أمام المفتشين الدوليين. (د ب أ)