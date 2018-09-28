نيكي هايلي تشارك في تظاهرة تطالب برحيل مادورو في نيويورك

نيويورك: شاركت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي التي تحمل رتبة وزير، الخميس في تظاهرة لمعارضين للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في نيويورك حيث لم تتردد في حمل مكبر للصوت للمطالبة برحيله.

وغداة اقتراح من قبل مادورو بلقاء الرئيس دونالد ترامب، هتفت الدبلوماسية الأمريكية “سنكافح من أجل فنزويلا وسنواصل طريقنا حتى رحيل مادورو!”. وأضافت “نحتاج إلى أن تصل أصواتكم وأقول لكن أيضا إن صوت الولايات المتحدة سيكون قويا”.

وذكرت هايلي بأنها زارت في كولومبيا المنطقة الحدودية مع فنزويلا التي فر إليها أكثر من مليون فنزويلي بسبب الأزمة الاقتصادية والتضخم هائل في بلدهم.

وقالت “ما شاهدناه يجب ألا يعيشه أي شخص (…) بينما يتناول مادورو الطعام في مطاعم جيدة”.

ورفع المتظاهرون أمام مقر الأمم المتحدة على هامش الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتات كتب عليها “فنزويلا تستغيث” وأدوا نشيد “ماذا نريد؟ الحرية”.

وكان ترامب صرح في مؤتمر صحافي الأربعاء في فندق في نيويورك غير بعيد عن مقر الأمم المتحدة حيث كان مادورو يلقي خطابه، أن “كل الخيارات مطروحة (…) على الطاولة بشأن فنزويلا (…) من الأقوى إلى خيارات أقل قوة”.

وكان قد رأى قبل ذلك أن الرئيس الفنزويلي يمكن “إسقاطه بسرعة كبيرة” إذا “قرر العسكريون أن يفعلوا ذلك”. (أ ف ب)