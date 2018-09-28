ملحنٌ شهير غاضب من عمرو دياب ويهدد بمقاضاته.. من هو ولماذا؟

لندن- “القدس العربي”: شن الملحن المصري، عمرو مصطفى هجوماً حاداً على الفنان المصري عمرو دياب، بسبب حذف اسمه من أحدث أغنية تعاون فيها من الأخير، مؤكداً أنه لن يسكت على ما طاله من تجاهل وسوء تقدير.

وكتب مصطفى في حسابه الخاص على موقع “فيسبوك”: “تم إهدار حقي الأدبي في كتابة اسمي كملحن أغنية “باين حبيت” غناء عمرو دياب وتوزيع مارشميلو، وهو ما لا يرضيني ولا يرضي جمهوري وسوف أقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

وطالب بعض المعلقين عمرو مصطفى بالتمسك بحقوقه الأدبية، فيما عبر له آخرون عن عدم إعجابهم بالأغنية، مؤكدين أنها لا تضيف شيئاً إلى رصيده الفني.

وقبل هذه الحادثة، سبق لمصطفى ودياب أن تصالحا منذ أقل من عام، وعادا للتعاون الفني مع بعضهما.