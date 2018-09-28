نتنياهو يطالب بضغط دولي على “حماس” للإفراج عن محتجزين إسرائيليين لديها

القدس: طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تجنيد المجتمع الدولي للضغط على حركة “حماس” لتنهي احتجازها لإسرائيليين في غزة.

وأشار مكتب نتنياهو في بيان، أن رئيس الوزراء التقى غوتيريش، مساء الخميس، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال: “طرح نتنياهو خلال اللقاء قضية الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس وقال إنه يتعين على الأمم المتحدة أن تجند المجتمع الدولي لممارسة الضغوط على حماس كي تفرج عنهم”.

وأضاف: “أكد رئيس الوزراء على أنه يجب على الأمم المتحدة أن تتحرك في هذا الأمر لأنها كانت تتوسط بين إسرائيل وحماس أثناء وقف إطلاق النار الذي استخدمته حماس لخطف الضابط هدار غولدين”.

وتقول إسرائيل إن حركة “حماس” تحتجز 4 إسرائيليين، بينهم جنديان ترجح إسرائيل مقتلهما، منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة عام 2014.

تقول إسرائيل إن حركة “حماس” تحتجز 4 إسرائيليين، بينهم جنديان ترجح إسرائيل مقتلهما، منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة عام 2014.

وترفض “حماس” الكشف عن مصير الإسرائيليين بانتظار موافقة تل أبيب على مبادلتهم بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين لـ6500 أسير، بينهم 350 طفلا و62 أسيرة، و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) و500 أسير إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

من جهة ثانية، قال البيان إن نتنياهو ” طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يتوجه إلى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمانو كي يقوم الأخير بفحص المعلومات وبتفتيش المواقع النووية الإيرانية الجديدة التي كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي النقاب عنها في الكلمة التي ألقاها اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وعلى صعيد آخر فقد طلب نتنياهو من رئيس رواندا المساعدة في تعزيز العلاقات الإسرائيلية مع الدول الإفريقية.

وقال البيان إن نتنياهو التقى مع الرئيس الرواندي بول كاغامي “وبحث معه التهديدات الإقليمية والعدوان الإيراني” على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأَضاف: “كما بحث معه الأوضاع في القرن الإفريقي وخاصة اتفاقية السلام التي وقعت بين إثيوبيا وأريتريا والفرص التي تخلقها هذه الاتفاقية بغية تحقيق الاستقرار في المنطقة”.

وتابع “طلب نتنياهو مساعدة الرئيس الرواندي في تعزيز العلاقات الإسرائيلية مع دول إفريقية أخرى”.

وتبذل إسرائيل في السنوات الأخيرة جهودا حثيثة لتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية. (الأناضول)