الاحتلال يغلق طريقين شمالي الضفة لتنظيم ماراثون للمستوطنين

نابلس: أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، الجمعة، طريقين رئيسيين شمالي الضفة الغربية المحتلة؛ لتنظيم ماراثون رياضي للمستوطنين اليهود، حسب مسؤول فلسطيني.

وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة، إن الجيش الإسرائيلي أغلق الطريق الواصلة بين سلفيت ونابلس، والطريق بين رام الله ونابلس.

واعتبر أن تنظيم الماراثون داخل أراضي الضفة “رسالة سياسية، ومحاولة شرعنة للمستوطنات، ووجود المستوطنين”.

ويضطر الفلسطينيون لسلوك طرق بديلة، قد تكون وعرة وخطيرة، للوصول إلى مدنهم، عقب عملية الإغلاق، خاصة أنها شملت شوارع حيوية.

وعادة ما يجري تنظيم ماراثونات مماثلة، بالتزامن مع فترة الأعياد اليهودية.

ويحتفل اليهود بعيد العُرْش، الذي بدأ الإثنين الماضي، ويستمر أسبوعا. (الأناضول)