العراق: هجوم صاروخي يستهدف مطار البصرة الدولي

العراق: قال مصدر أمني في مطار البصرة الدولي جنوبي العراق، الجمعة، إن صاروخين سقطا فجر اليوم بالقرب من أبراج المراقبة المحيطة بالمطار دون وقوع أصابات بشرية.

وقال المصدر وهو ضابط في أمن مطار البصرة طلب عدم كشف إسمه كونه غير مخول بالتصريح للاعلام، إن “صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا فجر اليوم بالقرب من أبراج المراقبة الخاصة بحماية مطار البصرة الدولي”.

وأوضح أن “الهجوم الصاروخي لم يلحق أي اضرار بشرية”، لافتا الى ان “حماية المطار أخلت مؤقتا ابراج المراقبة خوفا من سقوط صواريخ اخرى، وعاد الوضع لاحقا الى طبيعته”.

وتعرض مطار البصرة الدولي مطلع الشهر الجاري الى هجوم بقذائف صاروخية مجهولة المصدر استهدفت باحة المطار، لكن حركة الطيران لم تتأثر.

وتزامن استهداف المطار مطلع الشهر الجاري مع موجة إحتجاجات غاضبة شهدتها المدينة وخلفت قتلى وجرحى الى جانب إحراق مقار حكومية ومكاتب للاحزاب والحشد الشعبي الى جانب القنصلية الايرانية في المدينة. (الأناضول)