سائحة ألمانية حاولت التقاط صورة لفيل ضخم.. فقتلها

لندن- “القدس العربي”: قتلت سائحة المانية بعدما هاجمها فيل ضخم حاولت التقاط صورة له في محمية للحيوانات في زيمبابوي.

وتعرضت السائحة البالغة من العمر 49 عاماً، لهجوم عنيف من الفيل الضخم في محمية “Mana Pool”، وفقاً لمسؤولي الحياة البرية. وتوفيت في وقت لاحق جراء إصاباتها الخطيرة.

وقال تيناشي فاراو، المتحدث باسم إدارة الحدائق والحياة البرية في زيمبابوي، إن المرأة كانت ضمن سياح واجهوا قطيعاً من الأفيال لدى دخولهم الحديقة، وأوضح أن السائحة حاولت التقاط صورة قريبة للفيل، قبل أن يهاجمها ويقتلها.

وأكد فاراو أنه يتم تحذير الزوار دائماً بشأن الحفاظ على مسافة آمنة من الحيوانات البرية، عند زيارة المحمية.