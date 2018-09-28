العراق: مقتل ملكة جمال سابقة بهجوم مسلح وسط بغداد – (فيديو)

بغداد: قتلت وصيفة ملكة جمال العراق لعام 2015، تارة فارس، الخميس، برصاص مجهولين، وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني مفضلا عدم نشر هويته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إن “مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم، مساء اليوم، على السيارة الشخصية لـ”تارة فارس” في منطقة كمب سارة وسط بغداد”.

وأوضح المصدر أن “فارس فارقت الحياة على الفور جراء إصابتها بعدة طلقات نارية”.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة العراقية مقتل فارس.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان إن “احدى مستشفيات بغداد تلقت، اليوم، جثة تارة فارس وكانت مصابة بعدة طلقات نارية”.

كما أعلنت وزارة الداخلية العراقية، في بيان، فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الهجوم الذي أودى بحياتها.

وتارة فارس من مواليد عام 1996 في بغداد، من أب عراقي وأم لبنانية، وتعتبر أيضا نجمة على منصات التواصل الاجتماعي في العراق.

وفي الأونة الأخيرة، تعرضت متاجر بيع الخمور والملاهي الليلية والشبان الذين يرتدون أزياء غربية لهجمات متكررة. (الأناضول)